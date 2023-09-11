Песков: россиянам следует участвовать в Олимпиаде как индивидуальным атлетам

Российским спортсменам следует участвовать в международных соревнованиях, включая Олимпийские игры-2024, в качестве индивидуальных атлетов. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Нам, безусловно, нужно поддерживать уровень наших спортсменов, и делать это без международных соревнований невозможно. Мы знаем, что все-таки будут спортсмены, которые в личном качестве примут участие в этих Играх. Я убежден, что надо принимать участие таким образом»,— сказал господин Песков «РИА Новости» в рамках Восточного экономического форума.

Представитель Кремля подчеркнул, что «спортивные власти» России работают над поиском альтернативных форматов международных соревнований. Спортсмены, считает Дмитрий Песков, должны в них участвовать, поскольку «чрезвычайно важно» сохранить высокий уровень российского спорта.

28 марта исполком Международного олимпийского комитета рекомендовал допустить к соревнованиям россиян в качестве нейтральных спортсменов, при условии, что они не поддерживают специальную военную операцию на Украине и не связаны с силовыми структурами своей страны. При этом МОК рекомендовал не допускать российских атлетов к командным соревнованиям.

Лусине Баласян