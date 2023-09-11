Природа не терпит коррупции

В Нижегородском райсуде допросили бывшего руководителя двух теруправленйя Росприроднадзора Олега Кручинина. По показаниям знакомых коммерсантов, его обвинили в получении свыше 11 млн руб. взяток. Сам арестант заявил, что денег ни от кого не брал, никогда их не просил и не имел должностных полномочий, чтобы решать вопросы нижегородских природопользователей, тем более работая на территории другого региона. Но сознался, что преувеличивал свои связи и возможности для «повышения авторитета». Прокурор предъявил Олегу Кручинину его допрос в качестве подозреваемого, но бывший чиновник Росприроднадзора отказался от первых показаний, сообщив, что под давлением следствия оговорил себя, так как силовики пообещали арестовать его жену, мать и бывших коллег.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Олег Кручинин объяснил признание в получении взятки опасением за судьбу родны

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Олег Кручинин объяснил признание в получении взятки опасением за судьбу родны

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Близится к завершению процесс по резонансному уголовному делу в отношении бывшего руководителя территориальных органов Росприроднадзора Олега Кручинина. В 2017–2019 годах он руководил департаментом Росприроднадзора по ПФО, затем стал советником руководителя федеральной службы Светланы Радионовой и до ареста в ноябре 2020 года исполнял обязанности начальника управления по Самарской и Ульяновской областям. Как ранее сообщал «Ъ-Приволжье», бывшему чиновнику надзорного ведомства инкриминировали получение более 11 млн руб. систематических взяток за покровительство по показаниям директора ООО НТН Антона Любакова и Дмитрия Лаврова из ООО «ЛУК-Регионы» — обе организации занимались вывозом отходов.

Также взятки за свое назначение, по версии следствия, передавал директор ЦЛАТИ по ПФО (окружной лабораторный центр Росприроднадзора) Андрей Чернышев, собирая «на подарки» с региональных филиалов учреждения. В посредничестве в передаче большей части взяток от них подозревается нижегородский адвокат и бизнесмен Рафаил Гулиев, который, по версии следствия, носил наличные Олегу Кручинину, заодно частями выплачивая ему свой большой долг перед Лидией Кручининой, матерью господина Кручинина, продавшей юристу долю в Вадской нефтебазе.

На своем судебном допросе Олег Кручинин сообщил, что ни от кого из свидетелей не брал взяток, а все уголовное дело основано на его оговоре и несуществующих событиях, сконструированных следствием.

По его показаниям, возглавляя территориальные органы Росприроднадзора, он по своим обязанностям непосредственно курировал лишь бухгалтерию, отдел кадров, секретную спецчасть и аналитический отдел. Все остальные направления курировали профильные замы, которые самостоятельно принимали решения о проведении плановых или внеплановых проверок, если поступали жалобы о нарушениях экологического законодательства от граждан, организаций, информация от губернатора или публичные сигналы СМИ.

Все проверки согласовывались с прокуратурой, и руководитель не мог повлиять на их проведение либо непроведение, рассказал Олег Кручинин. «Отдел лицензирования вообще сидел в отдельном здании на площади Горького за кодовым замком, они были полностью автономные. Я в конце месяца заслушивал отчет и узнавал общую цифру выданных лицензий», — пояснил бывший госуправленец. Взятки от директора ЦЛАТИ по ПФО он, по его словам, также брать не мог, так как учреждение подчинялось напрямую руководителю Росприроднадзора, который единолично решал кадровые вопросы. Олег Кручинин на это назначение повлиять не мог, как и на административные процедуры согласования кандидата в ЦЛАТИ в различных инстанциях.

«Я с Бабичем (бывший полпред президента в ПФО Михаил Бабич. — «Ъ») даже лично знаком не был и никогда к нему не обращался — как я мог его о чем-то просить?» — добавил подсудимый. Вместе с тем он рассказал, что для повышения своего авторитета в среде знакомых привирал насчет своих связей с «министрами» и другими высокопоставленными людьми, стремясь казаться более влиятельным и преследуя при этом практическую цель — чтобы Рафаил Гулиев быстрее возвращал его матери крупный долг, который тот платить не хотел.

«Все чиновники так делают…» — пошутил Олег Кручинин по поводу преувеличения своих связей и влияния. «Ну не все, но некоторые…» — смеясь, возразил его адвокат Михаил Гаранин.

Развенчивая доводы следствия, подсудимый объяснил, что работая в Москве советником главы Росприроднадзора, он выезжал в Самару в служебные командировки и по своим полномочиям не мог решать какие-либо вопросы природопользователей, зарегистрированных в Нижегородской области. Прокурора заинтересовал его бывший статус советника Светланы Радионовой, но Олег Кручинин заявил, что в Росприроднадзоре советник руководителя – это «тот, кто ручки на столе раскладывает».

«Должность советника есть и у девушки в аппарате, которая каждый день глазами хлопает, надеясь получить не слишком сложное поручение руководителя. Это скамейка запасных, по сути. Я должен был два года отработать в Самаре, восстановить нормальную работу управления, и, если бы мне не предложили повышения, ушел потом сам», – добавил он.

Заявления обвиняемого о том, что он не брал взятки и брать их было не за что, расстроили гособвинителя. Он зачитал первый протокол допроса Олега Кручинина в качестве подозреваемого, где задержанный чиновник сообщил, что «не исключает» получения 6,8 млн руб. взятки от Антона Любакова.

В суде обвиняемый отказался от этих показаний, заявив, что давал их, будучи измочаленным в ходе ночного допроса, после того, как ему пообещали арестовать его мать, жену и бывших коллег в нижегородском управлении Росприроднадзора. Поэтому он, по его словам, согласился на предложение следователя оговорить себя. Показания других о передаче ему взяток бывший чиновник тоже назвал оговором, сообщив, что трое ключевых свидетелей были одновременно задержаны и арестованы и освободили их только в обмен на эти показания.

Допросив Олега Кручинина, судья Алексей Ползунов назначил прения на 21 сентября.

Роман Кряжев