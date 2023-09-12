Махмуд Аббас ушел в историческое прошлое

Более 100 представителей палестинской интеллигенции подписали открытое письмо с критикой высказываний президента Палестины Махмуда Аббаса о холокосте. До этого заявления господина Аббаса были подвергнуты осуждению в США, Евросоюзе и, конечно, в Израиле. Однако в руководстве Палестины утверждают, что президент не отрицал холокост и в его высказываниях нет антисемитизма. В окружении господина Аббаса подчеркивают, что Израиль воспользовался его словами, чтобы дискредитировать палестинского лидера и отвлечь внимание от собственных «преступлений в отношении палестинского народа».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Палестины Махмуд Аббас

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Президент Палестины Махмуд Аббас

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Мы, нижеподписавшиеся, палестинские ученые, писатели, художники, активисты и представители всех слоев общества, однозначно осуждаем морально и политически предосудительные комментарии, сделанные президентом Палестины Махмудом Аббасом по поводу холокоста»,— говорится в распространенном в воскресенье вечером открытом письме за подписью 106 палестинских интеллектуалов и общественных деятелей.

«Мы категорически отвергаем любые попытки умалить, исказить или оправдать антисемитизм, преступления нацистов против человечества или исторический ревизионизм в отношении холокоста»,— подчеркивают авторы письма. Они также отмечают, что именно ложные и невежественные оценки истории привели в том числе и к трагедии палестинского народа, который столкнулся с лишением собственности и оккупацией. Авторы письма также ставят под сомнение легитимность властей Палестины с учетом того, что срок полномочий Махмуда Аббаса истек в 2009 году. Последние выборы президента Палестины проводились в 2005 году, а парламента — в 2007-м. «Аббас и его политическое окружение утратили любые основания на то, чтобы представлять палестинский народ и нашу борьбу за справедливость, свободу и равенство, борьбу, которая противостоит всем формам системного расизма и угнетения»,— подчеркивается в письме.

«Это письмо демонстрирует наш уровень гнева против Аббаса, который стал символом диктатуры и плохого управления. Его заявления о холокосте и иудаизме не имеют значения в той же мере, в какой он стал неуместен для палестинцев»,— сказал “Ъ” председатель Фонда развития Иерусалима и активист палестинского движения «Фатх» в Иерусалиме Самер Синджилауи. Он пояснил, что подписанты письма — палестинцы, которые находятся «за пределами досягаемости рук Аббаса, главным образом в США, Европе, Израиле и Восточном Иерусалиме».

Поводом для письма стали высказывания президента Аббаса о причинах холокоста. По его мнению, Гитлер уничтожил 6 млн евреев «из-за того, что они давали деньги в рост» и это никак не связано с антисемитизмом. Он также добавил, что европейские евреи не имеют отношения к семитским народам. Эти заявления прозвучали еще в конце августа на съезде возглавляемого Махмудом Аббасом движения «Фатх» и стали известны широкой публике на прошлой неделе, после публикации ролика с его словами на арабском с английскими субтитрами на сайте Ближневосточного института исследований медиа (The Middle East Media Research Institute, MEMRI).

Тут-то и разгорелся скандал. В мемориальном комплексе истории холокоста «Яд ва-Шем» в Иерусалиме назвали выступление Махмуда Аббаса «одним из самых позорных антисемитских и отрицающих холокост заявлений, сделанных каким-либо лидером». Постпред Израиля при ООН Гилад Эрдан написал в социальной сети X (бывшая Twitter): «Точно так же, как Аббас винит евреев в холокосте, он также винит евреев во всех проблемах Ближнего Востока. Распространяя этот чистый антисемитизм, он также платит палестинским террористам за убийства израильтян и публично одобряет палестинский терроризм».

Израильскую позицию поддержали в Евросоюзе и США. Посол Германии в Израиле Штефан Сайберт заявил, что слова Махмуда Аббаса — оскорбление памяти жертв холокоста и что «палестинцы заслуживают, чтобы их лидеры рассказывали им историческую правду без подобных искажений». Мэрия Парижа решила отозвать высшую награду города, врученную Махмуду Аббасу в 2015 году «за его усилия по достижению мира на Ближнем Востоке». Мэр Парижа Анн Идальго опубликовала в пятницу письмо, в котором говорится, что высказывания господина Аббаса «противоречат универсальным ценностям и исторической правде о холокосте». С критикой выступила также дипломатическая служба Евросоюза, отметив, что слова палестинского лидера «упрощают холокост и тем самым разжигают антисемитизм». Специальный посланник США по мониторингу и борьбе с антисемитизмом Дебора Липштадт призвала президента Палестины извиниться.

Напомним, что это далеко не первое подобное заявление Махмуда Аббаса. Так, в прошлом году сравнение действий Израиля в отношении палестинцев с холокостом вызвало резкую критику со стороны канцлера Германии Олафа Шольца. «Именно для нас, немцев, любая релятивизация холокоста невыносима и неприемлема»,— написал он тогда в социальных сетях. И на таком фоне многие палестинцы опасаются, что высказывания их президента негативно скажутся на международной поддержке борьбы палестинского народа за независимость.

Официальный представитель руководства Палестины Набиль Абу Рудейна поспешил заявить, что слова президента Аббаса «представляют собой цитаты из произведений еврейских и американских авторов и историков» и что Махмуд Аббас не отрицает холокост. «Позиция президента по этой теме ясна и документально подтверждена: это полное осуждение нацистского холокоста и неприятие антисемитизма»,— сказал он. Одновременно премьер-министр Палестины Мухаммад Штайе заявил, что решительно осуждает реакцию столиц ряда западных стран на слова господина Аббаса, назвав ее «поспешным, неоправданным ответом на давление сионистского лобби». По его мнению, атака на президента Аббаса связана с намерением палестинцев поднять вопрос о преступлениях Израиля в отношении палестинского народа в Международном уголовном суде. Господин Штайе призвал страны, раскритиковавшие президента Палестины, осудить политику «расизма и геноцида, практикуемую теми, кто сегодня находится у власти в Израиле».

Марианна Беленькая