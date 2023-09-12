Безучастный случай

В СУ СКР по региону возбуждено уголовное дело в отношении депутата Пермской городской думы Дмитрия Федорова. По версии следствия, господин Федоров фальсифицировал собрание участников ООО «Западно-Уральская транспортная компания». Согласно документам о его проведении Дмитрий Федоров был назначен директором общества, затем эта информация была передана регистрирующим органам. Фактически, как установил Арбитражный суд Пермского края, никакого собрания не проводилось. По данным «Ъ-Прикамье», заявление в правоохранительные органы написал бывший бизнес-партнер господина Федорова Артем Быстров.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

По данным «Ъ-Прикамье», уголовное дело в отношении Дмитрия Федорова было возбуждено руководителем СУ СКР по Пермскому краю Денисом Головкиным в конце июля этого года. Постановление было вынесено первым лицом следственного управления, поскольку господин Федоров является депутатом Пермской городской думы и, соответственно, является специальным субъектом уголовного процесса. По словам знакомых с ситуацией источников, ему инкриминируется ч. 1 ст. 170.1 УК РФ (фальсификация единого государственного реестра юридических лиц) и ч. 1 ст. 185.5 УК РФ (фальсификация решения общего собрания участников юридического лица). Как говорят собеседники «Ъ-Прикамье», дело находится в производстве второго отдела по расследованию особо важных уголовных дел. В СУ СКР по Пермскому краю эту информацию комментировать отказались.

Дмитрий Федоров родился в 1981 году в Перми. Окончил филиал юридического института МВД, является участником боевых действий. Защитил кандидатскую диссертацию на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Депутатом гордумы господин Федоров впервые был избран в 2016 году, сейчас он представляет партию «Справедливая Россия — За правду». Входит в состав комитета «Городское хозяйство», а также комитета по инвестициям и управлению муниципальными ресурсами.

Как говорят собеседники «Ъ-Прикамье», якобы речь идет о возможной фальсификации решения собрания участников ООО «Западно-Уральская транспортная компания» (ЗУТК). По данным «СПАРК-Интерфакс», общество было зарегистрировано в 2012 году и занимается оказанием услуг в сфере автомобильного грузового транспорта и перевозок. Владельцами ЗУТК являются господин Федоров и ЗАО «Нефть Прикамья», каждому принадлежит по 50% долей. ЗАО «Нефть Прикамья» было зарегистрировано в Перми в 2006 году. Совладельцами компании являются два гражданина России, их данные в «СПАРК-Интерфакс» не раскрываются.

Согласно открытым данным, запись о назначении Дмитрия Федорова директором ООО была внесена в ЕГРЮЛ 24 мая прошлого года. Спустя два месяца компания «Нефть Прикамья» обратилась в Арбитражный суд Пермского края с заявлением о признании решения собрания о назначении господина Федорова недействительным. Истец указал, что фактически собрание не проводилось, так как представители ЗАО не принимали участия в мероприятии.

Сам господин Федоров, как следует из решения арбитража, не отрицал того факта, что мероприятие не проводилось. В то же время он отметил, что вынужден был провести собрание самостоятельно из-за неких срочных обстоятельств. В противном случае общество осталось бы без единоличного исполнительного органа. При этом отсутствие директора не позволило бы ЗУТК добиваться взыскания задолженности со структур, которые аффилированы с истцом. Но в итоге суд требования ЗАО «Нефть Прикамья» удовлетворил, летом текущего года решение первой инстанции устояло и в апелляции.

По информации «Ъ-Прикамье», с заявлением о привлечении господина Федорова к уголовной ответственности обратился его бывший бизнес-партнер Артем Быстров. Как говорят источники, раньше у них были совместные проекты, но затем компаньоны «что-то не поделили» и стали конфликтовать друг с другом. В 2021 году родственница заявителя Елена Быстрова обратилась в суд с иском о признании недействительным договора займа, по которому господин Федоров выдал ООО «Русские бани» 5,591 млн руб. В удовлетворении исковых требований было отказано.

По данным источников, Дмитрий Федоров посчитал, что уголовное дело возбуждено незаконно, и направил жалобу в суд, требуя признать незаконным постановление господина Головкина. В частности, он якобы указывал, что у следствия отсутствовал законный повод для принятия процессуального решения о возбуждении уголовного дела. Также он обращал внимание суда на тот факт, что не был опрошен в рамках доследственной проверки, поэтому не мог опровергнуть сведения, которые сообщил заявитель. 11 августа Свердловский райсуд в удовлетворении жалобы отказал.

С самим Дмитрием Федоровым связаться не удалось, он не ответил на звонки по известному редакции номеру.

Дмитрий Астахов