«ФСК Регион» будет застраивать жильем часть Черниговской улицы в Нижнем Новгороде

ООО «ФСК Регион» (Москва, входит группу компаний ФСК) приобрело акции АО «Черниговская набережная». Компания намерена заниматься застройкой улицы Черниговской в Нижнем Новгороде на правом берегу Оки между Молитовским мостом и метромостом. Площадь застройки составит более 100 тыс. кв. м, сообщили в пресс-службе компании.

В рамках проекта предполагается сохранение и восстановление объекта культурного наследия регионального значения «Куйбышевская водокачка». Построенное в 1880 году здание водокачки сейчас представляет из себя руины. Работы по его воссозданию в историческом виде взяло на себя АО «Черниговская набережная».

Также в планах партнеров возведение бизнес-центра, детского сада, школы, создание парковой и прогулочной зон и строительство жилья бизнес- и комфорт-класса. Объем предполагаемых инвестиций в проект пока не называется.

По данным СПАРК-Интерфакс, ООО «ФСК Регион» зарегистрирована в Москве в апреле 2022 года. Уставный капитал компании составляет 10 тыс.руб. По итогам 2022 года доходы компании составили 4,045 млн руб., чистый убыток– 143,5 млн руб. Основной вид деятельности — капиталовложения в уставные капиталы, венчурное инвестирование, в том числе посредством инвестиционных компаний. Генеральным директором компании является Алексей Алмазов, конечный бенефициар — Владимир Воронин.

Андрей Репин