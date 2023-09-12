Следы браконьера привели в суд

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин предложил Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС) дать согласие на возбуждение уголовного дела в отношении бывшей новосибирской судьи Марины Сальниковой. Экс-судью намерены привлечь к уголовной ответственности за получение взятки в особо крупном размере, за что ей грозит от восьми до 15 лет лишения свободы. По предварительным данным, в начале 2023 года судья якобы потребовала от обвиняемого в браконьерстве взятку 3 млн руб. за отмену ареста и прекращение дела. Адвокат подсудимого, выступавший посредником в передаче взятки, полностью признал вину.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

ВККС назначила на 18 сентября рассмотрение обращения главы следственного ведомства Александра Бастрыкина, в котором он просит дать санкцию на возбуждение уголовного дела в отношении бывшей мировой судьи Венгеровского района Новосибирской области Марины Сальниковой. Информация об этом размещена на сайте ВККС.

Оперативно получить комментарий в следственном ведомстве не удалось. Подробности истории стали известны из судебного процесса над адвокатом Алексеем Суриным, который, по версии следствия, выступал посредником в передаче взятки (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ) судье.

Как указывается в материалах СКР, в прошлом году в суд поступило уголовное дело о незаконной охоте, которое поручили рассматривать мировой судье с 10-летним стажем Марине Сальниковой. Обвиняемый, житель Омской области, застреливший на охоте косулю, неоднократно не являлся на заседания, и судья Сальникова вынесла заочное решение об изменении ему меры пресечения с подписки о невыезде на заключение под стражу.

Следствие считает, что в начале 2023 года судья через адвоката Алексея Сурина якобы потребовала взятку от браконьера, обещая отменить меру пресечения и прекратить дело с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа — самого мягкого из возможных наказаний, которое не влечет за собой даже наличие судимости. Размер «отступных» составил 3 млн руб. Деньги следовало передать двумя равными траншами по 1,5 млн руб. Вторая часть взятки должна была быть законспирирована под договор займа.

Об условиях, выдвинутых судьей, защитник рассказал своему клиенту, добавив к этой сумме еще 150 тыс. руб. своих комиссионных. 6 марта 2023 года при получении 1,5 млн руб. адвоката Алексея Сурина задержали сотрудники ФСБ, к которым с заявлением обратился его доверитель. Юрист дал признательные показания и согласился участвовать в разработанных силовиками оперативно-следственных мероприятиях. «По версии следствия, в дальнейшем под контролем оперативных служб Сурин А.Л., находясь на территории Венгеровского района, передал полученную им часть взятки мировой судье»,— говорится в материалах следствия.

Марине Сальниковой, которая в апреле 2023 года подала в отставку, грозит обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ, наказание — от восьми до 15 лет лишения свободы). Узнать позицию экс-судьи не удалось. В судебном сообществе региона „Ъ“ рассказали, что это первое уголовное дело о коррупции в отношении судей Новосибирской области.

Постановлением заксобрания Новосибирской области от 27 июля 2013 года Марина Сальникова была назначена на должность мирового судьи на пятилетний срок. В 2018 году ей продли полномочия судьи на тот же срок.

Константин Воронов