Сергей Шойгу предложил провести аудит приватизированных земель Минобороны

Министр обороны Сергей Шойгу предложил провести аудит земель, которые министерство передало властям регионов, и оценить, насколько эффективно они используются. Об этом он заявил на совещании у президента России Владимира Путина по вопросам реализации программы развития дальневосточных городов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Шойгу

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Сергей Шойгу

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Хотелось бы, чтобы, наверное, по линии Марата Шакирзяновича (Марат Хуснуллин, вице-премьер России.— "Ъ") был проведен определенный аудит того, что передано за эти десять лет и что в результате этой передачи реализовано»,— сказал господин Шойгу.

За последние десять лет, по словам Сергея Шойгу, Министерство обороны только в Приморье передало во владение местным властям 28 тыс. га земли.

Вице-премьер Марат Хуснуллин в ответ заявил, что аудит проведут. «Скажу прямо, не совсем эффективно все используется. Поэтому мы подготовили комплекс мер. Считаем, что передавать можно и нужно только при подписанных ''дорожных картах'' по освоению данных земельных участков. Если мы видим четкий план, тогда мы передаем землю»,— добавил господин Хуснуллин.

Ранее «Ъ» стало известно, что генерал-майор Константин Огиенко помещен в СИЗО по обвинению в коррупции. Следствие полагает, что командующий 4-й дивизией ПВО генерал-майор Дмитрий Беляцкий по поручению командарма Огиенко организовал получение взятки за выделение земель оборонного назначения гражданской организации.

Подробнее — в тексте «Ъ» «Земли ПВО попали в генералов».

Петр Бузлаев