В Петербурге участникам СВО могут дать право на первоочередной прием в госорганах

Участники специальной военной операции (СВО) и члены их семей могут получить право на первоочередной прием в государственных и муниципальных органах. Соответствующий проект разработали депутаты Законодательного собрания Петербурга Денис Четырбок и Михаил Барышников. Документ опубликован на сайте городского парламента.

Проектом закона предлагается расширить перечень категорий граждан, имеющих право на личный прием в первоочередном порядке, мобилизованными в вооруженные силы РФ военкоматами Петербурга, военными, заключившими контракт и отправившимися на СВО, а также добровольцами, отправленными на СВО городскими военкоматами.

Кроме того, право на первоочередной прием могут получить члены семей вышеперечисленных групп.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в бюджете Петербурга предусмотрят 500 млн руб. на поддержку семей участников СВО.

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