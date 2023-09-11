FT: развивающиеся страны убедили США и ЕС убрать из декларации G20 осуждение РФ

Развивающимся странам после пяти дней дискуссий удалось убедить США, ЕС и другие западные страны отказаться от формулировок с осуждением действий России на Украине в итоговой декларации G20 в Нью-Дели. Об этом сообщает газета Financial Times (FT) в материале от 10 сентября.

«Если бы мы писали текст сами, он выглядел бы совсем по-другому»,— приводит газета слова высокопоставленного чиновника ЕС.— Это процесс построения глобального консенсуса. Итак, если это означает формулирование компромиссов, то вот что… необходимо сделать».

Представители США поддержали этот аргумент. Как пишет издание, «Западу нужны были крупные развивающиеся страны, чтобы иметь хоть какой-то шанс на то, что они окажут давление на Россию». Благодаря уступкам США и ЕС, пишет газета, представители развивающихся стран после саммита вернутся в свои столицы с обещаниями поддерживать сохранение «территориальной целостности Украины».

Итоговая декларация саммита G20 была опубликована 9 сентября. В ней отсутствует прямое осуждение России за военные действия на Украине. В тот же день FT сообщила, что принятые формулировки стали «ударом по западным странам, которые весь последний год пытались убедить развивающиеся страны» осудит РФ и поддержать Украину.

В декларации саммита G20 в 2022 году говорилось об «агрессии Российской Федерации против Украины», но в нынешнем году она отсутствует. По мнению западных дипломатов, писала FT, отказ Китая от повторения этой формулировки сыграл решающую роль при подготовке декларации в этом году — это дало возможность принимающей саммит Индии предложить компромиссную формулировку, которую в итоге приняли.

Что участники саммита G20 предпочли украинской повестке — в материале «Ъ» «На самом Дели».