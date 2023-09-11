Президент РФ Владимир Путин присвоил Ханты-Мансийску звание «Город трудовой доблести». Об этом сообщили в пресс-службе правительства Югры. Напомним, с предложением о присвоении городу данного звания ранее выступил президент РАН Геннадий Красников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

Своим указом Владимир Путин также присвоил звание «Город трудовой доблести» Владимиру, Находке, Новомосковску, Подольску, Прокопьевску, Рубцовску, Рязани, Улан-Удэ и Воткинсу.

«Город трудовой доблести» — звание, которое присваивается городам России, отличившимся во время Великой Отечественной войны обеспечением производства военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, а также массовой работоспособностью и патриотическим героизмом рабочих.

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