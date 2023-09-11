РБК: владелец «Русского радио» запустит станцию с китайской и корейской музыкой

Русская медиагруппа (РМГ, владеет в том числе радиостанциями «Русское радио», Monte Carlo и Maximum, а также телеканалом RU.TV) планирует создать отдельную digital-станцию с азиатской музыкой. Управляющий директор холдинга Дмитрий Медников рассказал РБК в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ), что собирается заработать с минимальных инвестиций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Это один из способов постепенного наращивания доходов с возможностью в дальнейшем увеличивать офлайн-активность: проводить фестивали, формировать культурно-коммерческий рынок и создавать рекламное пространство»,— объясняет Дмитрий Мельников.

Название нового интернет-радио еще не определено. Его запуск состоится в ближайшие несколько недель.

Господин Медников заявил, что в течение пяти лет с инвестиций в несколько миллионов планирует получить «сотни миллионов» не только на прослушиваниях, но и за счет привлечения рекламодателей.

Глава РМГ также сказал, что выбор цифровой платформы объясняется тем, что именно digital-пространство демонстрирует увеличение аудитории. На данный момент компания имеет более 1 млрд прослушиваний в интернете, сообщает РБК.

Медиагруппа не впервые работает с музыкой других регионов. В июле компания запустила радиостанцию с африканской музыкой. Это событие было приурочено к форуму Россия — Африка (переговоры с участием представителей делегаций африканских стран и России, а также президента России Владимира Путина, прошедшие 27 и 28 июля 2023 года в Санкт-Петербурге.).

Как писал ранее «Ъ», азиатская музыка становится все более популярна в России. Россияне стали покупать товары, связанные с индустрией k-pop (музыкальный жанр, возникший в Южной Корее в 2000-е годы и превратившийся в масштабную музыкальную субкультуру), почти в три раза больше, чем в прошлом году. Прослушивания возросли на 15–20% в первом квартале 2023 года.

Как растет спрос на азиатскую культуру среди россиян — в публикации «Ъ» «Граждане покореяны новой культурой».

Дельгир Манджиева