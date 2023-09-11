На территории штаб-квартиры СВР в Москве установили памятник Дзержинскому

В московском районе Ясенево открыли памятник советскому государственному деятелю, основателю и руководителю ВЧК (Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем) Феликсу Дзержинскому. Памятник расположен рядом со штаб-квартирой Службы внешней разведки (СВР). Его открыл глава СВР Сергей Нарышкин. Высота монумента составляет 2 метра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Станислав Красильников / РИА Новости Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Как сообщает «РИА Новости», памятник Феликсу Дзержинскому представляет собой немного уменьшенную копию монумента, который до 1991 года располагался в центре Москвы на площади Дзержинского (ныне — Лубянская площадь) напротив комплекса зданий Комитета государственной безопасности СССР. Он был снесен после провала предпринятой ГКЧП попытки государственного переворота.

«Образ председателя Всероссийской чрезвычайной комиссии стал одним из символов своего времени. Установленный памятник — это точная, несколько уменьшенная копия знаменитого памятника выдающегося советского скульптора, поэтому менять направление взгляда героя этого памятника мы просто не имели права. А то, что угрозы нашей стране, нашим гражданам со стороны северо-запада остаются — да, это очевидно»,— сказал господин Нарышкин, открывая памятник.

Автором памятника Феликсу Дзержинскому стал скульптор Владимир Иванов. По словам главы СВР, скульптор «проделал кропотливую работу, чтобы максимально точно воспроизвести образ рыцаря революции». Как сообщил господин Иванов изданию «Подъем», изготовленный им памятник «примерно на метр ниже оригинала», располагавшегося на Лубянской площади (его высота составляла 3 метра).

Александр Кислов