Чаще всего на выборах в Оренбуржье жаловались на цифровых волонтеров

Большинство жалоб, поступивших во время выборов в Оренбургской области в региональный избирком, касались действий цифровых волонтеров на участках. Также они затрагивали порядок работы с сейф-пакетами. Об этом сообщает областная избирательная комиссия со ссылкой на председателя Евгению Ивлеву.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

«Все сигналы уже рассмотрены, жалобы заявителей не нашли подтверждения»,— приводятся в сообщении слова главы облизбиркома.

По словам руководителя комиссии, голосование в Оренбуржье прошло без нарушений. В участковые и территориальные избирательные комиссии поступали жалобы, однако они не затрагивали «волеизъявления избирателей и его итогов, а носили процедурный характер», уточнили в региональном избиркоме.

Ранее в Оренбурге в избирательном округе №6 проходило голосование на довыборах депутата Городского Совета. Также в 37 муниципальных образованиях области жители голосовали на выборах в органы местного самоуправления. Общая явка в регионе составила 24,78%.

Георгий Портнов