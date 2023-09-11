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Общая явка на выборах в Оренбуржье составила 24,78%

На выборах в Оренбургской области проголосовало 19859 избирателей. Общая явка в регионе составила 24,78%. Об этом сообщает региональный избирком.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Кроме того, по итогам выборов в области 275 депутатских мандатов распределились таким образом: 251 мандат оказался у «Единой России» (91,27%); один мандат у партии «СР – ЗА ПРАВДУ» (0,36 %) и 12 мандатов – у самовыдвиженцев (4,36 %). Еще девять мандатов (3,27 %) – у КПРФ, один мандат (0,36%) – у Партии Пенсионеров и один (0,36%) – у Партии Возрождения России.

Георгий Портнов

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