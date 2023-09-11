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Коммерсантъ FM
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Обвиняемая в краже денег у Митволя заявила, что сняла их по просьбе его дочери

Елена Магомедселимова, фигурантка уголовного дела о краже средств с банковского счета Олега Митволя, заявила в суде, что сняла деньги якобы по просьбе его дочери Алисы, с которой, по ее словам, она была знакома. Об этом, по данным источников «Ъ», обвиняемая рассказала на заседании Центрального райсуда Красноярска, который в пятницу избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу.

По заявлению Елены Магомедселимовой, за гонорар в 1,5 млн руб. ей необходимо было съездить в Дубай снять деньги со счета и там передать их некоему Борису, что она и сделала. Перед отъездом ОАЭ неизвестный вручил ей в Москве доверенность на совершение банковских операций со счетом Олега Митволя. Обвиняемая отрицает инкриминируемое ей преступление.

Елена Магомедселимова обвиняется следственными органами в краже валюты на сумму, эквивалентной 136,1 млн руб., со счета Олега Митволя в банке в Абу-Даби. В начале марта 2023 года женщина, по данным полиции, представила в офис кредитного учреждения в Мирдиф-Сити-Центре поддельную доверенность и попросила выдать ей наличные.

По заявлению Олега Митволя, который на момент описываемых событий находился под стражей в красноярском СИЗО (ему инкриминируют хищении почти 1 млрд руб. при проектировании местного метро), полиция возбудила уголовное дело о краже в особо крупном размере (ч. 4 ст. 158 УК РФ). На прошлой неделе Елену Магомедселимову задержали в Ярославле и конвоировали в Красноярск.

Тогда Алиса Митволь опровергла распространенную рядом СМИ информацию, о том, что задержанная работала бухгалтером у ее отца. «Эта женщина нам не знакома, она у нас похитила деньги», — сказала она (цитата по ТАСС).

За год с небольшим, что Олег Митволь находился в СИЗО Красноярска, другие обвиняемые похитили с его банковского счета 30 млн руб. Они, как ранее сообщали в прокуратуре, приобрели поддельный паспорт на имя бизнесмена, при помощи которого заказали в офисе оператора сотовой связи перевыпуск сим-карты на абонентский номер и таким образом получили доступ к его мобильному банку.

Константин Воронов, Новосибирск

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