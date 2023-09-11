В Башкирии выбрали поставщиков дорожной техники в лизинг за 801 млн рублей

Администрации городов, районов и сел Башкирии по итогам двух аукционов выбрали поставщиков в лизинг 20 автогрейдеров для строительства и содержания дорог и 26 комбинированных дорожных машин для коммунального хозяйства, сообщается на сайте госзакупок. Совокупная начальная цена двух контрактов составила 801,29 млн руб., более чем на 100 млн руб. меньше общей начальной цены (908,52 млн руб.).

Контракт на покупку автогрейдеров начальной ценой 374,61 млн руб. заключен с московским АО «Газпромбанк лизинг» за 303,3 млн руб. (дисконт составил 19 млн руб.), комбинированных дорожных машин начальной ценой 533,91 млн руб. — с АО «Сбербанк лизинг» (Одинцово Московской области) за 497,99 млн руб. (дисконт — 6,72%). Они будут оплачены из бюджета Башкирии. В аукционе на поставку автогрейдеров участвовали еще четыре компании, предлагавшие исполнить контракт за 305,17 млн— 344,5 млн руб. Во втором аукционе еще один участник готов был исполнить контракт за 506 млн руб.

Срок лизинга — пять лет, затем имущество переходит в собственность заказчиков.

20 автогрейдеров требуются, в том числе, для администрации Кировского района Уфы, Кумертау, Межгорья, Стерлитамака, Салавата. Их необходимо поставить до декабря.

26 комбинированных дорожных машин необходимо поставить в течение трех месяцев 21 заказчику, в том числе, по две — управлению коммунального хозяйства и благоустройства Уфы и администрациям районов Уфы, управлению ЖКХ Стерлитамака.

АО «Газпромбанк лизинг», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в июле 2003 года. Принадлежит АО Банк ГПГ. Компания занимается деятельностью по финансовой аренде (лизингу). Выручка в 2022 году составила 7,86 млрд руб., чистая прибыль — 4,25 млрд руб. В текущем году заключено девять госконтрактов на общую сумму 1,44 млрд руб.

АО «Сбербанк лизинг» зарегистрировано в августе 1993 года. Владельцем является ПАО Сбербанк. Финансовую отчетность компания не публикует. В текущем году она заключила 36 госконтрактов на общую сумму 4,57 млрд руб.

Майя Иванова

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