«Нельзя в этом мире одному оставаться»

Во Владивостоке открывается Восточный экономический форум. В качестве интриги не исключается, что в эти дни в Россию приедет лидер Северной Кореи. Между тем единственным иностранным участником пленарной сессии станет вице-президент Лаоса Пани Ятхоту. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что участие иностранцев в подобных мероприятиях больше не является приоритетом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Центр деловой активности Российской Федерации в эти дни перемещается из Москвы во Владивосток, где открывается Восточный экономический форум с участием президента России. Единственным иностранным высокопоставленным лицом на пленарной сессии будет вице-президент Лаоса Пани Ятхоту. Представитель Кремля Дмитрий Песков 10 сентября пояснил журналистам, что это женщина, дабы не было ошибок.

Нужно отдельно сказать пару слов о данном государстве в Юго-Восточной Азии, которое официально называется Лаосская Народно-Демократическая Республика. В свое время глава МИД Сергей Лавров перепутал его с Луганской народной республикой. Звучание действительно схожее. Так вот, в мае страну посетил председатель «Единой России» Дмитрий Медведев. Результатом визита стало соглашение о развитии отношений между единороссами и народно-революционной партией Лаоса (сокращенно НРПЛ).

И вот недавно в азиатской стране в двух престижных школах начали изучать русский язык. Так что возвращается Россия в свои традиционные ниши еще с советских времен. Вернее сказать, пытается вернуться. К слову, президент США Джо Байден прямиком из Индии направился во Вьетнам. Так что борьба за влияние в неопределившихся странах, как мы видим, продолжается.

Впрочем, вернемся во Владивосток. Конечно же, главной интригой предстоящего мероприятия является визит к нам лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. Определенности на этот счет нет, все овеяно страшной тайной. Тем не менее есть вероятность, что дрогой товарищ Ким нас все-таки посетит. Может быть, он и не примет участие в ВЭФ, но встреча с президентом России так или иначе состоится — где-нибудь в укромном месте, чтобы враги не знали. Отсюда и таинственность. А, может быть, не хотят в Кремле афишировать — неоднозначное ведь государство.

Нельзя, конечно, не отметить, что совсем еще недавно, примерно года три тому назад, главным участником форума была Япония. Конечно, многое, если не все, сводилось к просьбам вернуть эти самые злополучные острова Курильской гряды. И даже в какой-то момент казалось, что вот-вот они своего все-таки добьются, но нет. И вот теперь это уже история.

Более того, в 2022 году Владимир Путин попытался лишить соседей высокого права именоваться Страной восходящего солнца, поскольку российские территории чисто географически лежат восточнее Японии. Тем не менее никто в мире с этим, похоже, не согласился. И данное небесное светило по-прежнему красуется на японском государственном флаге.

Достаточно лирических отступлений. Иной циник скажет: вот раньше были времена — приезжали во Владивосток и премьер-министр Японии, и президент Южной Кореи, и председатель КНР. А теперь — только вице-президент Лаоса и Ким Чен Ын в качестве большой сенсации. Может быть, вообще не проводить подобные мероприятия? Так сказать, ради экономии. Непросто ответить, главное, чтобы прок был.

Сложно представить КНДР и Лаос в роли инвесторов в российскую экономику. Впрочем, почему бы и нет. Зовут же северных корейцев на наши стройки. Вот, может быть, и граждане Лаоса подъедут, помогут, чем могут. Любой реальный партнер лучше, чем ничего.

Тезис этот, конечно же, спорный. Но факт остается фактом — нельзя в этом мире одному оставаться. Правда, здесь тоже есть один непростой аспект — лучше не иметь вообще никаких друзей, чем таких. Как бы то ни было, будем открывать для себя новые возможности.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".