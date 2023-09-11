«Еврохим» поменял структуру управления Усольским калийным комбинатом

У ООО «Еврохим — Усольский калийный комбинат» сменился единоличный исполнительный орган. По данным «СПАРК-Интерфакс», с 28 августа вместо управляющей компании АО «Минерально-химическая компания “Еврохим”» предприятием руководит его исполнительный директор Дмитрий Токарев.

На комбинате подтвердили, что структура управления предприятием изменилась и теперь на основании устава его единоличным исполнительным органом является исполнительный директор.

АО «МХК “Еврохим”» управляло Усольским калийным комбинатом с 2012 года. До этого компанию возглавлял директор Алексей Шеин.

ООО «ЕвроХим — Усольский калийный комбинат» входит в холдинг «Еврохим», который является одним из ведущих мировых производителей минеральных удобрений. Комбинат занимается добычей калийных руд на руднике, построенном в Усолье в 2018 году, и производством хлористого калия. Выручка предприятия в 2021 году составила 51,5 млрд руб., чистая прибыль — 29,9 млрд руб.