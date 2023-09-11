Единороссы победили на выборах в красноярский горсовет

«Единая Россия» (ЕР) одержала победу на выборах депутатов красноярского горсовета. По данным Центризбиркома, посчитаны все бюллетени.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

При голосовании по партспискам ЕР набрала 44,02% голосов. Единороссы намного опередили ЛДПР, занявшую второе место с результатом 19,75%. Таким образом, ЕР взяла реванш у ЛДПР за поражение при голосовании по партспискам в 2018 году.

На третьем месте оказались «Зеленые» (9,37%), опередившие КПРФ (8,01%). Остальные пять партий не смогли преодолеть планку в 5% голосов. 4,12% принявших участие в выборах красноярцев проголосовали «против всех». Это больше, чем, например, за партию «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» (3,44%) или «Новые люди» (3,29%).

В горсовете Красноярска 36 мандатов. 18 депутатов избираются по партспискам, столько же – в одномандатных округах.

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Валерий Лавский