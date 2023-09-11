Красноярский вице-губернатор перейдет в Госдуму РФ

Вице-губернатор Красноярского края, бывший мэр Красноярска Сергей Еремин получит мандат депутата Госдумы РФ. Завершен подсчет голосов в Дивногорском одномандатном округе №56.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Черных, Коммерсантъ Фото: Александр Черных, Коммерсантъ

Согласно данным Центризбиркома, господин Еремин, выдвинутый «Единой Россией», получил 57,54% голосов. На втором и третьем местах оказались депутат шушенского поселкового совета Дмитрий Семиренко (КПРФ) и экономист ООО «Торговый дом «Электроснаб» Григорий Гаврилов (ЛДПР). Они набрали, соответственно, 10,55% и 10,23%. Всего в выборах участвовали шесть кандидатов.

Как сообщал «Ъ-Сибирь», довыборы в Дивногорском округе были назначены после смерти в конце мая этого года депутата Госдумы РФ Виктора Зубарева. Он был избран от «Единой России».

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Валерий Лавский