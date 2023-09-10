Нижегородский облизбирком не зафиксировал нарушений на выборах губернатора

Избирательная комиссия Нижегородской области считает, что выборы губернатора 8-10 сентября прошли без нарушений. По словам председателя облизбиркома Маргариты Красилевской, обращения на горячую линию были, но они касались технических моментов. К утру 11 сентября планируется обработать 100% бюллетеней. Пока на выборах лидирует действующий глава региона Глеб Никитин,набирающий около 85% голосов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По данным на 18:00 воскресенья явка на участки составила 49,85%. В тройке лидеров по явке – Починковский (87,57%), Дивеевский (86,29%) и Тоншаевский (84,31%) муниципальные округа. В дистанционном электронном голосовании приняли участие 86% из 125,5 тыс. зарегистрированных в этой системе избирателей.

По словам главы регионального обкома КПРФ, одного из кандидатов на пост губернатора Владислава Егорова, от наблюдателей от партии поступило достаточно сообщений о возможных нарушениях в ходе выборов. Большинство таких сообщений связаны с организацией и проведением голосования на дому. «Сейчас наши наблюдатели и члены комиссий заняты процессом подсчета голосов. После того, как эта работа будет закончена, мы соберем все поступившие жалобы, проанализируем их и решим, что с ними делать дальше»,— сообщил господин Егоров.

Как писал «Ъ-Приволжье», в Нижегородской области с 8 по 10 сентября в Нижегородской области прошли выборы губернатора и муниципальных депутатов. На пост губернатора претендовали пять действующий глава региона Глеб Никитин, вице-спикер областного заскобрания Владислав Егоров, депутат заксобрания Владислав Атмахов, представитель «Партии пенсионеров» Александр Быков и предприниматель Илья Померанцев.

В 2018 году Глеб Никитин набрал на выборах губернатора 67,75% голосов. Владислав Егоров был вторым с результатом 16,63%, третье место с 6,5% занял депутат Госдумы РФ Александр Курдюмов. Четвертое и пятое места достались справороссу Галине Клочковой с ее 4,55% и кандидату от Партии пенсионеров Александру Быкову с 3,26% голосов. Явка на выборы губернатора составила 40,52%.

Андрей Репин