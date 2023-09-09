ЦИК сообщил о блокировке 15 тыс. DDoS-атак на систему ДЭГ

Менее чем за два дня было заблокировано более 15 тыс. DDoS-атак на ресурсы дистанционного электронного голосования (ДЭГ), сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова. Она утверждает, что атаки в основном идут из-за рубежа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

По ее словам, основная масса атак (14 197) пришлась на сайт vybory.gov.ru. «С 23:00 часов 7 сентября по 8:00 утра 9 сентября было заблокировано 15 тыс. 528 атак на ресурсы ДЭГ»,— рассказала глава ЦИК в информационном центре избиркома (цитата по «Интерфаксу»).

В России с 8 по 10 сентября проводятся выборы высших должностных лиц в 21 субъекте. По данным на сегодняшнее утро, 9 сентября, в ДЭГ поучаствовали свыше 1,6 млн человек. Госпожа Памфилова рассказывала, что поступали жалобы на работу системы ДЭГ.

О ходе голосования — в публикации «Ъ» «Первый прошел».

Лаура Кеффер