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Коммерсантъ FM
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Третьяковская галерея предложила «Росатому» создать капсулу для «Троицы» Рублева

Третьяковская галерея обратилась к «Росатому» с предложением создать климатическую капсулу для хранения иконы Андрея Рублева «Троица». Об этом сообщил РБК со ссылкой на представителя корпорации.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

По данным РБК, «Росатом» в настоящее время ждет полное техническое задание от представителей галереи. Предположительно, за создание капсулы возьмется дочерняя компания корпорации «Элерон». Она специализируется на производстве высокотехнологичных систем защиты и безопасности.

Икона Андрея Рублева «Троица», написанная в XV веке, с 1929 года находилась в Третьяковской галерее. В мае 2023 года президент Владимир Путин принял решение о передаче иконы церкви, после чего ее выставили в храме Христа Спасителя на праздник Троицы. В настоящее время «Троица» находится в научно-реставрационном Центре им. И.Э. Грабаря. Планируется, что впоследствии икона отправится в Троице-Сергиеву лавру. Решение передать старинную икону церкви вызвало критику в музейном и реставраторском сообществах.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Печально об образе».

Полина Мотызлевская

Чем известна «Троица» Андрея Рублева

Чем известна «Троица» Андрея Рублева

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