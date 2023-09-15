Премиум-класс приходит к финишу

Девелоперы в Санкт-Петербурге постепенно увеличивают в премиальных классах жилья число объектов с отделкой в продаже. Так, на первичном рынке элитного жилья доля объектов, предлагающих лоты с финишной отделкой и меблировкой, выросла на 4 п. п. по сравнению с первым полугодием 2022 года.

При этом количество квартир и апартаментов в экспонирующихся элитных объектах, предлагающих финишную отделку, за год увеличилось на 7%. Такие данные приводит NF Group. Схожая тенденция прослеживается и на первичном рынке жилья бизнес-класса, где по итогам июня 2023 года доля комплексов с предчистовой отделкой выросла на 6 п. п. за год за счет выхода в продажу четырех жилых комплексов, предлагающих лоты формата white box. При этом количество квартир с предчистовой отделкой в представленных на первичном рынке объектах бизнес-класса за год увеличилось на 12%.

Андрей Соловьев, партнер, региональный директор департамента городской недвижимости NF Group, говорит: «С 2022 года на рынке высококлассного жилья Санкт-Петербурга наблюдался рост интереса покупателей к квартирам с готовой отделкой и меблировкой. Он обусловлен ограниченным предложением и в ряде случаев недоступностью зарубежных отделочных материалов и мебели на розничном рынке. Помимо этого, влияние оказала трансформация портрета покупателя: доля молодых клиентов в структуре спроса в последние годы увеличивается, при этом покупатели до 35 лет, как правило, ориентированы на приобретение квартиры с готовой отделкой с целью экономии средств и времени. В результате изменения предпочтений предложение на первичном рынке высококлассного жилья оказалось не вполне релевантным запросам покупателей, что нашло отражение в снижении спроса на первичном рынке и переориентации части покупателей на вторичный рынок».

По данным NF Group, по итогам первого полугодия 2023 года на первичном рынке элитного жилья Петербурга все еще преобладают объекты с квартирами без отделки. Их доля составила 65% от общего числа экспонирующихся объектов, что сопоставимо с уровнем июня предыдущего года. При этом на 4 п. п. выросла за год доля объектов, предлагающих лоты с финишной отделкой и меблировкой. Увеличение доли обусловлено началом продаж в клубном доме Cheval Court, проектом которого предусмотрено 12 резиденций с полной меблировкой. По состоянию на июнь 2023 года финишная отделка с меблировкой была представлена в ЖК One Trinity Place. Всего количество квартир и апартаментов с финишной отделкой в экспонирующихся объектах увеличилось на 7% за год.

С июля 2022 года рынок высокобюджетного жилья пополнили два элитных объекта: клубные дома Cheval Court и ASTRVM, а также корпус апартаментов в рамках уже реализуемого комплекса «Северная корона». Новое предложение преимущественно было представлено без отделки.

На первичном рынке жилья бизнес-класса по итогам июня 2023 года ЖК без отделки также составили превалирующую долю: 72% от общего числа объектов в продаже. Доля комплексов с предчистовой отделкой за год выросла на 6 п. п., до 26%. Увеличение обусловлено выходом в продажу четырех новых объектов, предлагающих лоты с предчистовой отделкой. При этом количество квартир и апартаментов с предчистовой отделкой в экспонирующихся ЖК за год увеличилось на 12%.

В NF Group обращают внимание: несмотря на отсутствие предложения с чистовой отделкой, включенной в стоимость квартиры, в части жилых комплексов бизнес-класса различные типы отделочных работ предлагаются в качестве опции за дополнительную плату. Недостатком такой схемы реализации зачастую является невозможность ее включения в общую сумму ипотеки, что сужает целевую аудиторию подобного предложения.

«Схожие тенденции наблюдаются и на московском рынке: доля запросов на проекты с отделкой стабильно растет, так как многие покупатели не хотят тратить время, деньги и нервы на ремонт, особенно в текущих условиях дефицита привычных марок и роста цен на отделочные материалы. При этом объемы предложения с отделкой пополняются достаточно умеренно: продажа метров "в бетоне" — по-прежнему наиболее понятный формат реализации для застройщиков, которые сталкиваются с теми же проблемами с отделкой, что и покупатели. По итогам первого полугодия 2023 года в Москве доля предложения с отделкой (предчистовая и чистовая) составила в элитном сегменте 45%, в бизнес-классе — 31%»,— отмечает господин Соловьев.

Наталья Кутовая