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Центр с чистого листа

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Эксперты констатируют, что за последние полгода количество загородных коттеджных поселков, предлагаемых девелоперами для инвестирования, увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в два раза. Рост вроде бы и внушительный, однако на деле речь идет всего лишь о паре сотен коттеджей в полутора десятках проектов.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

С одной стороны, загородный рынок является перспективным, интерес к нему с началом 2020-х годов растет. Но сформировавшимся его назвать сложно: инвестору этот вид жилья непонятен. Ведь одинаковые коттеджи в схожих местах могут по цене отличаться на десятки процентов. При таких невнятных вводных надеяться на приход инвесторов в этот сегмент не стоит.

Очевидно, что загородный бум еще впереди, но для его появления нужно создать предпосылки: люди станут массово переезжать в одноэтажные пригороды, лишь когда там появится нормальная транспортная и социальная инфраструктура. А с этим пока дело обстоит не очень даже и в самом Петербурге, и наглядным примером этого являются ежедневные маятниковые миграции.

Уже третий десяток лет городские власти твердят, что городу нужно несколько центров роста. На деле же, как полагают аналитики, говорить о новых точках развития не приходится, наметились лишь зачатки этих будущих центров. В этом смысле, кстати, сформировать новые центры развития за городом гораздо проще, чем в уже сложившихся кварталах: не нужно вписывать проекты в существующую застройку. С чистого листа развивать новый центр с «пятнадцатиминутной шаговой доступностью» как до работы, так и до социальной и коммерческой инфраструктуры будет и дешевле, и быстрее. Но для этого нужны стратегия и политическая воля. В противном случае в пригородах могут появиться очередные «человейники» — только теперь одноэтажные.

Валерий Грибанов, редактор Guide «Петербург. Новые пространства»

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