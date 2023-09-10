Курский суд отправил под домашний арест бизнесмена по делу об отравлении шаурмой

Ленинский райсуд Курска отправил под домашний арест 50-летнего гражданина РФ и уроженца Таджикистана Мансуршоха Фаезова, который владеет киоском шаурмы, где отравились несколько человек и погибла девушка. Как сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона, мера пресечения ему избрана на два месяца, он освобожден из-под стражи.

Управление Следственного комитета России по Курской области возбудило и расследует уголовное дело о производстве и сбыте товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности (п. «а» и «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ, до шести лет лишения свободы).

В ночь на 7 сентября в городе Льгов в Курской области за медицинской помощью с признаками отравления обратились несколько человек, купивших шаурму в киоске на улице Гагарина. 22-летняя девушка позднее скончалась от инфекционно-токсического шока. Следствие ходатайствовало о заключении владельца киоска Мансуршоха Фаезова под стражу, но суд с этим ходатайством не согласился. Предприниматель в суде заявил, что не хотел никому навредить и вложил душу в свое дело.

Помимо владельца киоска следователи задержали еще трех уроженцев Таджикистана — женщину и двух мужчин. Среди них есть повар Шахриер Файезов, который является гражданином РФ, но не владеет русским языком . Суд также не стал заключать его под стражу, избрав в его отношении домашний арест.

Сергей Толмачев, Воронеж