Лавров назвал некорректными заявления, что Россия отдала Карабах Азербайджану

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал заявление официальных лиц Армении о том, что Россия отдала Нагорный Карабах Азербайджану некорректными и нечестными. Господин Лавров указал, что в трехсторонних договоренностях, подписанных главами России, Азербайджана и Армении в 2020 году, статус Нагорного Карабаха не указан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Francis Mascarenhas, Reuters Фото: Francis Mascarenhas, Reuters

«Какой-то деятель, по-моему глава парламента, позволил себе высказаться, что Карабах Азербайджану отдала Россия. Более некорректного и нечестного высказывания трудно себе представить. Он сослался на то, что Карабах был отдан Россией Азербайджану, когда Путин, Пашинян и Алиев подписали в ноябре 2020 первые трехсторонние договоренности. Там вообще ничего не говорится про статус Карабаха, и на тот момент все три лидера исходили из того, что по этому статусу предстоят еще переговоры»,— сказал господин Лавров (цитата по «РИА Новости»).

Глава МИД России отметил, что в ходе встречи в Праге в 2022 году президент Азербайджана и премьер Армении подписали заявление, согласно которому стороны признают Алма-Атинскую декларацию 1991 года. Сергей Лавров добавил, что таким образом премьер Армении «подписался под документом, в соответствии с которым тогдашняя Нагорно-Карабахская область является частью Азербайджана». «Обвинять нас в том, что мы в ноябре 2020 года отдали Карабах, не надо, надо отвечать перед своим народом самостоятельно»,— заключил он.

Алма-Атинская декларация — документ, подписанный после распада СССР рядом республик, в том числе Арменией и Азербайджаном. Он закреплял территориальную целостность бывших советских республик в границах 1991 года. На тот момент Нагорный Карабах входил в состав Азербайджана, однако в декларации статус этой территории не уточняется.

Сергей Лавров не упомянул имя «деятеля», которому принадлежит упомянутое выше высказывание. Предположительно, речь идет о председателе армянского Национального собрания (парламента) Алене Симоняне. 6 сентября в интервью NEWS.am он сказал: «17 ноября 2020 года президент России Путин буквально заявил, что Нагорный Карабах и прилегающие территории были, есть и будут территорией Азербайджана с точки зрения международного права. Пусть посмотрят это интервью и ответят на вопрос: кто признал Арцах в составе Азербайджана?»

Господин Симонян также отметил, согласно трехстороннему заявлению от 9 ноября 2020 года, Лачинский коридор находится под контролем российских миротворцев. Тем не менее, Азербайджан неоднократно предпринимал шаги против российских миротворческих сил, «презирая российскую сторону», добавил он. «Да, своим бездействием Россия держит Нагорный Карабах в блокаде. Пусть они будут честными и скажут: мы не можем, у нас нет этой силы. Их мнение об их империи сегодня оказывает им медвежью услугу»,— заключил господин Симонян.