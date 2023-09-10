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Коммерсантъ FM
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Байден досрочно завершил участие в саммите G20

Президент США Джо Байден решил не оставаться на третью сессию G20 «Одно будущее» и вылетел во Вьетнам, досрочно завершив участие в саммите, сообщает Press Trust of India.

Джо Байден во Вьетнаме

Джо Байден во Вьетнаме

Фото: Evan Vucci / AP

Джо Байден во Вьетнаме

Фото: Evan Vucci / AP

Во Вьетнаме господин Байден посетит Ханой и проведет переговоры с генеральным секретарем ЦК Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонгом. Ожидается подписание соглашения о двустороннем стратегическом сотрудничестве в сфере высоких технологий (полупроводники и искусственный интеллект).

Джо Байден вылетел в Индию на саммит G20 7 сентября. На следующий день он провел переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. В поездке его сопровождали госсекретарь Энтони Блинкен и министр финансов Джанет Йеллен.

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