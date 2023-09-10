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обновлено 12:50

В Кузбассе проголосовали 76,59% избирателей

В Кузбассе явка на 15:00 10 сентября составила 76,59%. В Хакасии к этому времени проголосовали 33,07% избирателей (более 130,7 тыс. человек). Яка на выборах губернатора Новосибирской области составила 24,75%, проголосовали 517 385 избирателей (без учета дистанционного голосования). В Алтайском крае участие в голосовании приняли 23,74% избирателей, на выборах губернатора Красноярского края – 30,84%, в Омской области – 28,21%.

Сегодня в шести регионах Сибири будут избраны губернаторы: Республика Хакасия, Алтайский край и Красноярский край, Новосибирская область, Кузбасс, Омская область.

В Иркутской области, в Хакасии и Кузбассе будут также избраны депутаты в местные парламенты. В Абакане сегодня проходят выборы депутатов горсовета.

Анна Егорова

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