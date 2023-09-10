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Замглавы Кирова не перейдет в пермскую мэрию

Как стало известно «Ъ-Прикамье», замглавы города Киров, бывший пермский политтехнолог Сергей Трошков не перейдет в мэрию Перми на должность «политического» вице-мэра. Об этом «Ъ-Прикамье» сообщили сразу несколько источников, знакомых с ходом переговоров. По данным одного из них, против перехода господина Трошкова на должность «политического» замглавы якобы выступили в администрации губернатора, которые тем самым решили не создавать конкуренцию в политической сфере Прикамье.

В мэрии Перми вероятные кадровые перестановки не комментируют. Сам господин Трошков также не комментировал перспективы трудоустройства в Перми.

По данным источников, от идеи создать «политического» замглавы в Перми власти совсем не отказались – сейчас идет подбор нового кандидата на эту должность. В их числе якобы есть пермский силовик. Ранее сообщалось, что начальник департамента общественной безопасности, бывший пермский полицейский Андрей Туров может стать замглавы Перми, курирующим безопасность, однако сейчас от этой идеи власти отказались.

О том, что в Перми может появиться заместитель главы города, отвечающий за внутреннюю политику, «Ъ-Прикамье» сообщал в конце агуста. По одной из версий, эту должность может занять замглавы администрации Кирова, в прошлом пермский политтехнолог Сергей Трошков. Сейчас функции «политического» замглавы выполняет глава аппарата Александр Молоковских.

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