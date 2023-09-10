Главные анонсы 11–17 сентября

11 сентября, понедельник
В Москве пройдут брифинги политических партий «Единая Россия», «Справедливая Россия — За правду», «Новые люди», КПРФ и ЛДПР по итогам единого дня голосования.
В Женеве (Швейцария) начнется 54-я сессия Совета ООН по правам человека.
12 сентября, вторник
Президент РФ Владимир Путин примет участие в пленарной сессии VIII Восточного экономического форума.
В Нью-Йорке (США) пройдет заседание Совбеза ООН, запрошенное Россией, по проблеме западных поставок вооружений Киеву.
В Калифорнии (США) пройдет презентация модельной линии смартфонов IPhone 15.
13 сентября, среда
Во Владивостоке завершится VIII Восточный экономический форум.
В Симферополе арбитражный суд Республики Крым рассмотрит по существу иск к властям Украины о водной блокаде полуострова.
14 сентября, четверг
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель намерен провести очередной раунд диалога Белграда и Приштины на высоком уровне.
Арбитражный суд Москвы проведет проверку обоснованности заявления подконтрольного «Татнефти» банка «Зенит», требующего признать банкротом швейцарский банк Credit Suisse.
15 сентября, пятница
В Москве состоится заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке.
Планируется запустить двустороннее движение по одной стороне Крымского моста, пострадавшего в результате атаки дронов 17 июля.
С космодрома Байконур запланирован пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-24».
В Нидерландах может быть вынесено решение по делу о судьбе «скифского золота» — коллекции крымских музеев, которая уже несколько лет находится в Нидерландах.
16 сентября, суббота
В Москве пройдет всероссийский форум «Бизнес. Осень 2023» в формате онлайн.
17 сентября, воскресенье
Польша проведет недалеко от границы с Калининградской областью военные учения, в ходе которых будет задействована техника южнокорейского производства.