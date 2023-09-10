Главные анонсы 11–17 сентября

11 сентября, понедельник

В Москве пройдут брифинги политических партий «Единая Россия», «Справедливая Россия — За правду», «Новые люди», КПРФ и ЛДПР по итогам единого дня голосования.

В Женеве (Швейцария) начнется 54-я сессия Совета ООН по правам человека.

12 сентября, вторник

Президент РФ Владимир Путин примет участие в пленарной сессии VIII Восточного экономического форума.

В Нью-Йорке (США) пройдет заседание Совбеза ООН, запрошенное Россией, по проблеме западных поставок вооружений Киеву.

В Калифорнии (США) пройдет презентация модельной линии смартфонов IPhone 15.

13 сентября, среда

Во Владивостоке завершится VIII Восточный экономический форум.

В Симферополе арбитражный суд Республики Крым рассмотрит по существу иск к властям Украины о водной блокаде полуострова.

14 сентября, четверг

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель намерен провести очередной раунд диалога Белграда и Приштины на высоком уровне.

Арбитражный суд Москвы проведет проверку обоснованности заявления подконтрольного «Татнефти» банка «Зенит», требующего признать банкротом швейцарский банк Credit Suisse.

15 сентября, пятница

В Москве состоится заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке.

Планируется запустить двустороннее движение по одной стороне Крымского моста, пострадавшего в результате атаки дронов 17 июля.

С космодрома Байконур запланирован пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-24».

В Нидерландах может быть вынесено решение по делу о судьбе «скифского золота» — коллекции крымских музеев, которая уже несколько лет находится в Нидерландах.

16 сентября, суббота

В Москве пройдет всероссийский форум «Бизнес. Осень 2023» в формате онлайн.

17 сентября, воскресенье

Польша проведет недалеко от границы с Калининградской областью военные учения, в ходе которых будет задействована техника южнокорейского производства.