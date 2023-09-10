В России добыли самый крупный за 10 лет алмаз ювелирного качества

АЛРОСА добыла в Якутии самый крупный за последние 10 лет в России алмаз ювелирного качества. Его масса — 390,7 карата. Последний раз крупный алмаз находили в 2013 году, его масса составляла 401 карат.

Алмаз добыли в прииске Маят в Анабарском районе. Он представляет собой светлый кристалл нестандартной формы, окаймленный желто-коричневым ореолом, говорится в сообщении АЛРОСА в Telegram. «Уникальное на сегодняшний день сочетание массы, формы и цвета»,— отмечает компания.

Алмаз обнаружили во время ночной промывки алмазоносных песков участка Эбелях. Вместе с ним был найден также крупный бесцветный алмаз массой 37,7 карата классической формы октаэдра. Оба направлены на экспертную оценку морфологических характеристик. Гендиректор компании АЛРОСА Павел Маринычев отметил, что потенциал и характеристики алмаза еще предстоит изучить, но «без сомнения, это рекордсмен и для нашей компании, и для алмазно-бриллиантовой отрасли страны».

О влиянии западных санкций на АЛРОСА — в материале «Ъ» «Алмазы не заметили санкций».

Леонид Уварчев