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Коммерсантъ FM
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Мужчина забрался на памятник «Принцесса Турандот» на Арбате, повредил его и упал

Мужчина повредил памятник-фонтан «Принцесса Турандот» у театра Вахтангова на Арбате в Москве, забравшись на него. Верхние части скульптуры не выдержали веса и отломились. Мужчина упал и получил переломы, сообщили российские госагентства.

Очевидцы опубликовали видео произошедшего в социальных сетях. Инцидент произошел поздно вечером 9 сентября — в День города Москвы.

Собеседники ТАСС и «РИА Новости» в правоохранительных органах рассказали, что мужчина госпитализирован. У него диагностировали переломы. Полиция проводит проверку.

Памятник-фонтан «Принцесса Турандот» был установлен у здания театра имени Вахтангова в 1997 году в честь одноименного спектакля. «Принцесса Турандот» — последний прижизненный спектакль Евгения Вахтангова.

Леонид Уварчев

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