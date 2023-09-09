Борис Джонсон стал почетным доктором Львовского университета

Бывший премьер Великобритании Борис Джонсон получил степень почетного доктора Львовского национального университета имени Ивана Франко. На церемонии его сфотографировали в плаще и шляпе, передает Sky News.

Как отмечает британский телеканал, вуз присуждает степень почетного доктора на основании заслуг соискателя, даже если он напрямую не был связан с учебным заведением.

Господин Джонсон посетил Украину накануне, 8 сентября. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что бывший британский премьер продолжает обеспечивать Киеву «международную поддержку».

Леонид Уварчев