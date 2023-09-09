Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Борис Джонсон стал почетным доктором Львовского университета

Бывший премьер Великобритании Борис Джонсон получил степень почетного доктора Львовского национального университета имени Ивана Франко. На церемонии его сфотографировали в плаще и шляпе, передает Sky News.

Как отмечает британский телеканал, вуз присуждает степень почетного доктора на основании заслуг соискателя, даже если он напрямую не был связан с учебным заведением.

Господин Джонсон посетил Украину накануне, 8 сентября. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что бывший британский премьер продолжает обеспечивать Киеву «международную поддержку».

Леонид Уварчев

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...