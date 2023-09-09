Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Петербурге арестован директор НИИ вакцин и сывороток Виктор Трухин

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал директора Научно-исследовательского института вакцин и сывороток (СПбНИИВС) ФМБА России Виктора Трухина по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата, совершенные организованной группой, а также в особо крупном размере), сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Ранее СМИ сообщали, что дочь Виктора Трухина заявила в полицию о его пропаже, он перестал выходить на связь 3 сентября.

Виктор Трухин

Виктор Трухин

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Виктор Трухин

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По версии следствия, Виктор Трухин причинил ущерб ФГУП СПбНИИВС ФМБА России на сумму 436 746 816 руб., передает пресс-служба. По ее информации, Виктор Трухин просил домашний арест. Его защита обратила внимание на то, что он активно сотрудничает со следствием и готов помочь в квалификации его деяний, добавила пресс-служба.

7 сентября «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщило, что Виктор Трухин пропал в Москве. Вечером того же дня пресс-служба ФМБА сообщила, что Виктор Трухин был уволен с должности директора НИИ вакцин и сывороток 4 сентября после проверки, которая выявила «нарушения в ведении финансово-хозяйственной деятельности». Полученные материалы были переданы в правоохранительные органы.

Издание «Фонтанка» сообщает, что Виктор Трухин написал сотрудникам ФМБА прощальное письмо, после того как узнал, что его увольняют. «Скажу откровенно, мне не в чем упрекнуть ни себя, ни кого бы то ни было из вас за все эти годы работы плечом к плечу»,— написал он в письме.

24 ноября 2022 года Октябрьский районный суд Петербурга арестовал первого заместителя директора ФМБА Андрея Васильева. Следствие считает, что он мог получить взятку от частной компании за гарантию победы в тендере на поставку инкубационного куриного яйца на 150 млн руб. Андрей Васильев до сих пор находится под стражей. 8 сентября 2023 года Московский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал уголовное дело в отношении Андрея Васильева.

Эрдни Кагалтынов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...