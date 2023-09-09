В Петербурге арестован директор НИИ вакцин и сывороток Виктор Трухин

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал директора Научно-исследовательского института вакцин и сывороток (СПбНИИВС) ФМБА России Виктора Трухина по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата, совершенные организованной группой, а также в особо крупном размере), сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Ранее СМИ сообщали, что дочь Виктора Трухина заявила в полицию о его пропаже, он перестал выходить на связь 3 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Виктор Трухин

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Виктор Трухин

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По версии следствия, Виктор Трухин причинил ущерб ФГУП СПбНИИВС ФМБА России на сумму 436 746 816 руб., передает пресс-служба. По ее информации, Виктор Трухин просил домашний арест. Его защита обратила внимание на то, что он активно сотрудничает со следствием и готов помочь в квалификации его деяний, добавила пресс-служба.

7 сентября «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщило, что Виктор Трухин пропал в Москве. Вечером того же дня пресс-служба ФМБА сообщила, что Виктор Трухин был уволен с должности директора НИИ вакцин и сывороток 4 сентября после проверки, которая выявила «нарушения в ведении финансово-хозяйственной деятельности». Полученные материалы были переданы в правоохранительные органы.

Издание «Фонтанка» сообщает, что Виктор Трухин написал сотрудникам ФМБА прощальное письмо, после того как узнал, что его увольняют. «Скажу откровенно, мне не в чем упрекнуть ни себя, ни кого бы то ни было из вас за все эти годы работы плечом к плечу»,— написал он в письме.

24 ноября 2022 года Октябрьский районный суд Петербурга арестовал первого заместителя директора ФМБА Андрея Васильева. Следствие считает, что он мог получить взятку от частной компании за гарантию победы в тендере на поставку инкубационного куриного яйца на 150 млн руб. Андрей Васильев до сих пор находится под стражей. 8 сентября 2023 года Московский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал уголовное дело в отношении Андрея Васильева.

Эрдни Кагалтынов