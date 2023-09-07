В Москве пропал директор петербургского НИИ вакцин и сывороток

Директор Санкт-Петербургского научно-исследовательского института вакцин и сывороток ФМБА России Виктор Трухин пропал в Москве, сообщил «РИА Новости» источник в правоохранительных органах. 4 сентября господин Трухин был уволен со своей должности после антикоррупционной проверки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Виктор Трухин в 2018 году

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Виктор Трухин в 2018 году

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

О пропаже Виктора Трухина в полицию заявила его дочь 6 сентября. В заявлении женщины говорится, что в последний раз она виделась с отцом 3 сентября, а связь с ним пропала на следующий день. По заявлению женщины, сказал собеседник «РИА Новости», полицейскими проводится проверка.

Вечером 7 сентября пресс-служба ФМБА сообщила, что господин Трухин был уволен с должности НИИ вакцин и сывороток 4 сентября после проверки, которая выявила «нарушения в ведении финансово-хозяйственной деятельности». Полученные материалы были переданы в правоохранительные органы.

Официальных комментариев от правоохранительных органов пока не было. Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин и сывороток входит в перечень системообразующих предприятий фармацевтической и медицинской промышленности.