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Коммерсантъ FM
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В Москве пропал директор петербургского НИИ вакцин и сывороток

Директор Санкт-Петербургского научно-исследовательского института вакцин и сывороток ФМБА России Виктор Трухин пропал в Москве, сообщил «РИА Новости» источник в правоохранительных органах. 4 сентября господин Трухин был уволен со своей должности после антикоррупционной проверки.

Виктор Трухин в 2018 году

Виктор Трухин в 2018 году

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Виктор Трухин в 2018 году

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

О пропаже Виктора Трухина в полицию заявила его дочь 6 сентября. В заявлении женщины говорится, что в последний раз она виделась с отцом 3 сентября, а связь с ним пропала на следующий день. По заявлению женщины, сказал собеседник «РИА Новости», полицейскими проводится проверка.

Вечером 7 сентября пресс-служба ФМБА сообщила, что господин Трухин был уволен с должности НИИ вакцин и сывороток 4 сентября после проверки, которая выявила «нарушения в ведении финансово-хозяйственной деятельности». Полученные материалы были переданы в правоохранительные органы.

Официальных комментариев от правоохранительных органов пока не было. Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин и сывороток входит в перечень системообразующих предприятий фармацевтической и медицинской промышленности.

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