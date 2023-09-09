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Коммерсантъ FM
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Сбербанк увеличил срок действия карт «Мир» до 10 лет

Сбербанк увеличил срок действия банковских карт «Мир» вдвое — до десяти лет, сообщил первый зампред правления Сбербанка Кирилл Царев. Он уточнил, что для дебетовых карт изменения вступили в силу в сентябре, на кредитные они распространятся с 3 октября.

Как отметил господин Царев, это коснется всех дебетовых и кредитных карт банка на базе системы «Мир», в том числе платежных стикеров. Он добавил, что если карта получит повреждения раньше срока, ее можно бесплатно перевыпустить. «Наша "СберКарта" — износостойкий продукт, который рассчитан минимум на 10 лет бесперебойной работы»,— заверил он в интервью «РИА Новости» в рамках ВЭФ.

По итогам июля чистая прибыль «Сбера» по РСБУ составила 130,4 млрд руб., за семь месяцев 2023 года — 858,2 млрд руб. В июле «Сбер» выдал рекордный объем кредитов — на 2,9 трлн руб. В конце июля акции банка обновили максимум с 18 февраля 2022 года.

О запуске Сбером переводов в Иран — в публикации «Ъ» «Ираничный взгляд на переводы».

Лаура Кеффер

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