Акции Сбербанка обновили максимум с 18 февраля 2022 года

Обыкновенные акции Сбербанка на Московской бирже выросли в цене на 4,2%, до 259,6 руб. за бумагу. Это стало максимумом с 18 февраля 2022 года. Привилегированные акции банка дорожали на 3,8%, до 257,39 руб., что стало максимумом с 17 февраля 2022 года.

По состоянию на 14:40 обыкновенные акции Сбербанка на Мосбирже дорожали на 4,04%, до 259,32 руб. за бумагу. Привилегированные бумаги росли в цене на 3,73%, до 257,17 руб.

Чистая прибыль «Сбера» за первые шесть месяцев 2023 года составила 727,8 млрд руб. Только за июнь банк заработал 138,8 млрд руб. чистой прибыли. Розничный кредитный портфель в прошлом месяце вырос на 2,6%, с начала года — на 12,4%, превысив 13,5 трлн руб.

О планах банка по увеличению числа партнеров — в материале «Ъ» «Сбербанк кодирует конкурентов».

Лаура Кеффер