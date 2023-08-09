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Коммерсантъ FM
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Сбер в июле получил 130,4 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ

Чистая прибыль Сбера по РСБУ в июле составила 130,4 млрд руб., за семь месяцев 2023 года — 858,2 млрд руб., говорится в отчетности банка. В июле Сбер выдал рекордный объем кредитов — на 2,9 трлн руб., рост кредитного портфеля составил 2,7%.

Рентабельность капитала за июль составила 25,9%, с начала года — 24,9%. Объем средств физических лиц в прошлом месяце вырос на 2%, юрлиц — на 0,5%. С января объем средств физлиц увеличился на 10,6%, юрлиц — на 8,7%.

В июле существенное влияние на размер созданных резервов оказало обесценение рубля, уточнил банк. Чистый процентный доход Сбера за семь месяцев вырос на 38,6% год к году, до 1,3 трлн руб. Чистый комиссионный доход увеличился на 20,5%, до 385,6 млрд руб.

За первое полугодие чистая прибыль Сбера составила 727,8 млрд руб. В конце июля акции банка обновили максимум с 18 февраля 2022 года.

О жалобах на условия ипотеки банка — в материале «Ъ» «Низкую ставку застраховали».

Лаура Кеффер

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