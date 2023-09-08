В Петербурге 34 человека отравились едой Greenbox, купленной через «Самокат»

В Санкт-Петербурге зарегистрировано 34 случая острой кишечной инфекции среди купивших готовую еду Greenbox (АО «Грин бокс»). Роспотребнадзор выявил у производителя грубые нарушения, его деятельность временно запрещена. Еду доставили через сервис «Самокат», который пообещал помощь пострадавшим.

Петербургское управление Роспотребнадзора проводит проверку Greenbox и «Самоката». В производственных помещениях Greenbox «выявлены грубые нарушения установленных требований законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения». Ведомство заявило, что компания не соблюдала «поточность технологических процессов приготовления блюд, сроков годности, условий хранения и реализации продукции». Персонал предприятия не проходил медосмотры, в помещениях не соблюдались требования к санитарному содержанию, говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Управление составило протокол о временном запрете деятельности Greenbox с 8 сентября. «Противоэпидемические мероприятия продолжаются. Управление готово выступить в суде в защиту пострадавших с целью возмещения материального и морального вреда»,— говорится в сообщении ведомства в Telegram.

Пострадавших попросили написать обращение на сайте управления. Роспотребнадзор пообещал помочь составить досудебные претензии к Greenbox и «Самокату».

Сервис доставки заявил, что организовал собственную проверку после того, как стало известно о первом случае отравления. «Самокат» проверяет «хранение товаров в дарксторах и при транспортировке». «Мы сотрудничаем со всеми органами и инстанциями. До окончания проверок была остановлена реализация всей продукции данного поставщика»,— говорится в сообщении пресс-службы (цитата по «Фонтанке»). В «Самокате» заявили, что находятся на связи с пострадавшими и готовы оказать им «необходимую поддержку».

Леонид Уварчев