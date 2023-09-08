Всемирный банк реализует на Украине проекты на $27 млрд

Минфин Украины и Всемирный банк пересмотрели проектный портфель, сообщило украинское ведомство на своем сайте. В портфель входят 20 проектов на $5,5 млрд и €1 млрд кредитных средств, а также на $20 млрд грантовых средств.

Пересмотр портфеля произошел впервые с 2021 года. Переговоры по этому поводу провели замглавы Минфина Украины Ольга Зыкова и глава украинского офиса Всемирного банка Геворг Саркисян. Стороны обсудили подготовку и реализацию совестных проектов, согласовали план мероприятий на следующий период. Минфин Украины отметил, что объем портфеля действующих проектов Всемирного банка является самым большим за все годы сотрудничества.

Всемирный банк значительно нарастил поддержку Украины после того, как в страну были введены российские войска. Например, в июне было выделено $1,75 млрд на выплату пенсий и социальной помощи, а также на сферу здравоохранения, образования и зарплату сотрудникам бюджетной сферы, в апреле — $200 млн на восстановление энергетики, в октябре 2022 года — $500 млн под гарантии Великобритании.

Леонид Уварчев