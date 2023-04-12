Всемирный банк выделил Украине $200 млн на восстановление энергетики

Всемирный банк объявил о выделении Украине гранта в размере $200 млн на восстановление энергетической инфраструктуры страны. В будущем сумма гранта может вырасти до $300 млн за счет взносов партнеров Киева.

«Проект поддержит аварийный ремонт инфраструктуры передачи электроэнергии и отопления путем срочной закупки критического оборудования. Аварийное электрооборудование включает в себя автотрансформаторы, передающие трансформаторы, распределительные и автоматические выключатели, устройства релейной защиты»,— говорится в сообщении Всемирного банка.

В организации подчеркнули, что осенью и зимой на Украине было повреждено более 50% энергоинфраструктуры, что в итоге привело к серьезным перебоям в подаче электроэнергии по всей стране, нехватке продовольствия, тепла и воды.

Из-за постоянных усилий Украины по ремонту энергосистем большинство электростанций были заново подключены к сети, за последний месяц в крупных городах страны практически не было крупных отключений электроэнергии, отмечают во Всемирном банке. Тем не менее значительные повреждения передающих подстанций продолжают ограничивать их мощность, что приводит к плановым сбросам нагрузки и отключениям электроэнергии в большинстве регионов, добавила вице-президент Всемирного банка по Европе и Центральной Азии Антонелла Бассани. По ее словам, восстановление энергетической инфраструктуры является одной из ключевых потребностей Украины на сегодняшний день.

Ранее Всемирный банк и ООН подсчитали, что совокупный ущерб, нанесенный энергетической, газовой и тепловой инфраструктуре Украины в период военных действий, превысил $10 млрд. Организации отметили, что наибольшие повреждения получила энергетическая инфраструктура, ее ремонт обойдется как минимум в $6,5 млрд. Ущерб атомным станциям составил около $770 млн.