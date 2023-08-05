В «Параграф» вписалась школьница

Как стало известно “Ъ”, в громком уголовном деле о подготовке покушения на журналистов Маргариту Симоньян и Ксению Собчак участниками экстремистской группировки «Параграф-88» появился новый фигурант. По версии следствия, обвиняемые использовали свою несовершеннолетнюю подругу для того, чтобы она выманивала будущих жертв, выходцев из Средней Азии, в безлюдные места, где на них совершались нападения. Видео обвиняемые выкладывали на свой канал в Telegram, который и привлек внимание как сотрудников СБУ, поручивших им слежку за вознаграждение за журналистками, так и российских спецслужб.

Участники расследования, которое проводится следователями ГСУ СКР, сотрудниками полиции и ФСБ, установили, что для инкриминируемых им преступлений неонацисты из «Параграфа» использовали 16-летнюю девушку. Анастасия должна была знакомиться с мигрантами из Средней Азии, заманивать их в безлюдные места, где участники группировки совершали на них нападения.

Таких эпизодов в уголовном деле о хулиганстве, совершенном группой лиц (ч. 2 ст. 213 УК), несколько. Как минимум в двух участвовала Настя. Вначале она познакомилась с гражданином Таджикистана Муборизом Эсоевым, которому в апреле этого года назначила свидание в районе станции метро «Новоясеневская». Для 24-летнего таджика оно закончилось избиением, в котором, по версии следствия, приняли участие шесть человек. Они выкрикивали националистические лозунги, а само нападение снимали на мобильные телефоны. Соответствующие видео затем были размещены на Telegram-канале Paragraph88.

В мае этого года по такой же схеме обвиняемые совершили нападение на 21-летнего гражданина Узбекистана Муроджона Ширинова, которого также под видеозапись избили вшестером. А потом отчитались об акции в Telegram-канале.

Девушке, которой заинтересовалось следствие, меру пресечения пока не избирали. Скорее всего, она пойдет по уголовному делу свидетелем. Участникам же «Параграфа» следствие помимо хулиганства сейчас собирается вменить ст. 282.1 УК — создание экстремистского сообщества или участие в нем.

Интересно, что, по версии следствия, лидерами организации выступали не ее совершеннолетние участники Михаил Балашов (видео его допроса с признанием из ФСБ передали в СМИ) и Егор Савельев, а один из школьников — десятиклассник Артем Р., создавший «Параграф» для совершения преступлений экстремистской направленности. Артем «приискал в качестве соучастников», говорится в материалах, еще шесть человек, в том числе самого молодого — девятиклассника Максима З. из неблагополучной семьи. Матери у него не было, а отец, который должен был заниматься его воспитанием, жил в другом регионе.

По некоторым данным, агенты СБУ заинтересовались участниками «Параграфа», наткнувшись на их Telegram-канал. Согласно показаниям самих обвиняемых, им за вознаграждение предложили последить за Маргаритой Симоньян и Ксенией Собчак, а потом совершить на них покушения. В показаниях говорится, что стороны договорились на 1,5 млн руб. Когда же участникам переговоров понадобилось оружие, в дело вступили уже агенты ФСБ, очевидно также проявившие интерес к экстремистским публикациям в Telegram. Придя к тайнику, откуда они должны были забрать автомат, молодые люди попали в засаду спецназа ФСБ. По ходатайствам следствия все они затем были арестованы Басманным райсудом Москвы на два месяца.

Большинство из фигурантов признает свою вину и сотрудничает со следствием, однако на избранные ранее меры пресечения в виде содержания под стражей это никак не повлияло. Следствие опасается, что, оказавшись, например, под домашними арестами или надзором родителей, молодые экстремисты тут же ударятся в бега.

Николай Сергеев