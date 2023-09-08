В Петербурге запустили «Метеор» от Эрмитажа до Речного вокзала

В Санкт-Петербурге заработал новый водный маршрут регулярных пассажирских перевозок. Скоростной «Метеор» будет ежедневно курсировать на маршруте от Эрмитажа — через Синопскую набережную — до Речного вокзала на проспекте Обуховской Обороны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба комитета по транспорту Санкт-Петербурга Фото: Пресс-служба комитета по транспорту Санкт-Петербурга

Как сообщили 8 сентября в комитете по транспорту Петербурга, обслуживает новый маршрут компания «ВодоходЪ. Пассажирский Порт». Рейсы будут осуществляться каждый день в одинаковое время с 08:40 до 18:50.

Время в пути составит 50 минут. Стоимость проезда — 150 рублей за одну остановку, 300 рублей за две.

Как уточнили в комтрансе, до конца навигации этого года маршрут будет работать в тестовом режиме. В случае востребованности в 2024 году в пассажирскую линию будут включены еще пять городских причалов, а количество рейсов увеличится.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что этим летом в Петербурге также открылись новые водные маршруты на Крестовский остров.

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