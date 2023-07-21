В Петербурге открылись новые водные маршруты на Крестовский остров

Группа компаний «Астра Марин» открыла новый причал для водных транспортных маршрутов и экскурсионных теплоходов, рассказали 21 июля в пресс-службе оператора водных перевозок. Причал соединил Крестовский остров соединили маршрутом с Васильевским островом.

Новая остановка водного транспорта расположена на набережной Мартынова у 2-го Елагина моста рядом со станцией метро «Крестовский остров». Три водных транспортных и экскурсионных маршрута включили причал в ряд остановок.

Пассажиры могут приобрести билеты на 2-часовой круговой рейс или оплатить весь день с неограниченным числом поездок. От Крестовского острова по воде можно будет добраться до Кунсткамеры. Первое отправление планируется в 12:30, последнее — в 21:40.

На «Паромной переправе» начали работать тримараны. Они следуют с интервалом в 15 минут, продолжительность поездки составляет около 25 минут. Проезд обойдется в 250 рублей для взрослых и 100 — для детей. График работы паромной переправы — с 11 до 20 часов.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте