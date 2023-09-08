Арзамастер

8 сентября президент России Владимир Путин приехал в город Арзамас, куда еще раньше из Москвы пришла новая трасса М-12. Открытие было радостным и торжественным. Специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников не мог наглядеться на это великолепие.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

Выборы в Москве, Московской и Нижегородской областях уже начались, но в этот день никто же не мешал открыть дорогу от Москвы до Арзамаса, разрезающую все эти регионы, где, как специально, сейчас люди выбирают себе тех, кто будет ими руководить ближайшие пять лет. Странно, что новая трасса не была проложена через, например, Чукотку и Якутию — там ведь тоже выбирают глав регионов. Впрочем, в «зоне тяготения», как выразился вице-премьер Марат Хуснуллин, и все остальные, можно не сомневаться, регионы, в том числе и проблемные (таких нет).

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Нет, еще никогда новая дорога, открытая к единому дню голосования (или Дню единого голосования?), так добросовестно не служила делу выборов.

Между тем дорога и правда хороша, и это то, с чем не поспоришь. Новые участки — больше 300 км. От Москвы до Арзамаса вместо семи часов теперь можно, как утверждается, доехать за три с половиной. А до Нового года, рассказал вице-премьер, эту трассу дотянут вплоть до Казани. А еще есть северный Московский скоростной диаметр, который соединяет М-12 и М-11 (Москва—Петербург)... Разъединяет все это великолепие уже несколько лет только несданный участок вблизи Твери, ну да ладно, сейчас не об этом...

А дальше трасса М-12 «Восток» пойдет, как известно, на Екатеринбург и Тюмень, а то и дальше. (Ведь впереди новые выборы — так хотелось написать, но все-таки признаем, что дело не только в них.)

И плюс «безбарьерная оплата труда», как высказалась корреспондентка телеканала «Россия 24». Тут уж, казалось бы, или «безбарьерная среда», или «оплата проезда»... Но нет, «безбарьерная оплата труда» — тоже красивое. Может быть, впрочем, это новые особенности расчета со строителями трассы... Когда за то, чтобы успеть сдать дорогу ко Дню единого голосования, платят уже вообще без барьеров.

А обстановка была, такое впечатление, и правда праздничная. А и правда, разве есть повод грустить?

Тем более что сразу после президента России выступил вице-премьер Марат Хуснуллин, а уж с ним не загорюешь.

— Это больше половины всей трассы до Казани! — воскликнул Марат Хуснуллин.— Никогда мы за всю историю страны от идеи... от вашего поручения, Владимир Владимирович!.. Вот когда вы дали поручение, и мы поехали уже в прошлом году по части... В этом году по половине... И до конца года точно поедем до Казани... Проходит меньше трех лет! И когда даже по мировым меркам!.. Очень мало в мире примеров дороги первого класса строились за такое время. Это удалось сделать, потому что вы последние годы особенно уделяете внимание!.. Вы приняли все системные решения!.. Мы полностью обеспечены финансированием!.. И благодаря этому у нас получилось построить такую красавицу дорогу! Причем она полностью освещенная! Полностью! На всей протяженности! На этой дороге у нас собраны лучшие силы нашей страны! Лучший заказчик — ГК «Автодор»! Лучшие проектировщики, лучшие подрядчики!..

А главное, просто забыл он упомянуть, так как пока не искушен в предвыборных технологиях, лучшие губернаторы.

Но нет, вот же оно:

— Все губернаторы, все муниципалитеты работали в штабном командном режиме!..— продолжал Марат Хуснуллин.— Фактически каждый день! И благодаря этому нам удалось эту дорогу так быстро построить!

Хотелось, чтобы уже наконец запели.