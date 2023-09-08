Похороны с инфляцией

За пять лет рынок ритуальных услуг Краснодарского края в денежном выражении вырос на миллиард. Эксперты связывают это с ежегодным удорожанием похоронных услуг и сопутствующих им товаров. Так, рытье могилы за пять лет подорожало в два раза, памятники за последние два года — на 50%, а средняя стоимость гроба только с начала 2023 года увеличилась на 30%.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По мнению экспертов, ритуальный бизнес требует изменений, и в первую очередь со стороны законодательства

Фото: Антон Белицкий, Коммерсантъ По мнению экспертов, ритуальный бизнес требует изменений, и в первую очередь со стороны законодательства

Фото: Антон Белицкий, Коммерсантъ

За пять лет рынок вырос на миллиард

В Краснодарском крае объем платных ритуальных услуг населению (с учетом оценки ненаблюдаемой деятельности) в 2022 году составил 4,49 млрд руб. В денежном выражении это на 14,63% больше, чем в 2021 году. В позапрошлом году объем составил 3,92 млрд руб. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в Краснодарстате.

Специалисты службы государственной статистики уточняют, что в сопоставимой оценке (то есть с учетом инфляции) объем платных ритуальных услуг, оказанных в 2022 году, вырос по отношению к 2021 году на 1,8%.

По данным Краснодарстата, за пять лет оборот рынка ритуальных услуг увеличился более чем на миллиард. В 2018 году объем платных ритуальных услуг населению (с учетом оценки ненаблюдаемой деятельности) составлял 3,42 млрд руб.

Председатель Коллегии адвокатов «Антонова и партнеры» Краснодарского края, заместитель управляющего Бюро по защите прав предпринимателей и инвесторов Краснодарского отделения «Опоры России» Екатерина Антонова увеличение оборотов рынка ритуальных услуг связывает с бурным ростом региона и высоким уровнем миграции.

«Численность населения Кубани растет, следовательно, и количество захоронений тоже. Немалое влияние на бизнес ритуальных услуг оказало распространение коронавирусной инфекции. Из-за данного заболевания численность умерших увеличилась, закономерно, что и ритуальные услуги стали еще больше востребованы. СВО также сказывается на общей численности погребенных. Государством определены немалые суммы, причитающиеся семьям погибших в зоне СВО. В дальнейшем эти деньги тратятся в том числе на организацию похорон»,— говорит Екатерина Антонова.

В 2022 году такие услуги в Краснодарском крае предоставляли 38 крупных и средних организаций. За пять лет их число сократилось на шесть учреждений. В прошлом году объем ритуальных услуг, предоставленных крупными и средними организациями региона, составил 268,7 млн руб., что на 20% меньше, чем в 2021 году, когда показатель достиг 339,1 млн руб., и на 5% больше, чем пять лет назад,— в 2018 году объем составлял 256,2 млн руб.

В январе—июне 2023 года объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг крупными и средними организациями Краснодарского края (без организаций с численностью работников до 15 человек) по чистому виду деятельности «организация похорон и предоставление связанных с ними услуг» составил 139 млн руб.

Ритуальные услуги подорожали

Эксперты прогнозируют, что рынок ритуальных услуг в денежном выражении продолжит расти. Одна из главных причин — подорожание похоронных услуг и сопутствующих им товаров. В Краснодарском крае средняя стоимость гроба в июле 2023 года составила 6,05 тыс. руб., что на 30% больше, чем в декабре прошлого года. Тогда стоимость гроба составляла 4,6 тыс. руб. Информацию о динамике стоимости ритуальных услуг «Ъ-Кубань» предоставили в Краснодарстате.

Рытье могилы, по данным на июль, в среднем стоит 8 тыс. руб., что почти на 58% больше, чем в декабре 2022 года (5,06 тыс. руб.). Скачок цен зафиксирован уже в январе 2023 года, когда средняя стоимость рытья могилы выросла с 5 тыс. до 7,9 тыс. руб. За пять лет услуга подорожала в два раза. В декабре 2019 года средняя стоимость рытья могилы составляла 3,8 тыс. руб. Кремация с начала года подорожала на 6,15%. В январе услуга стоила 30,9 тыс. руб., а в июле — 32,8 тыс. руб.

«В Краснодарском крае за последние годы рынок ритуальных услуг кардинально меняется, что приводит к нездоровой конкуренции и увеличению числа мошенников, к которым относятся агенты, "работающие" возле каждого морга, а также к повышению цен. Кремация подорожала на 20% по сравнению с июлем 2022 года и примерно на 35% по сравнению с 2021 годом»,— рассказывает руководитель ритуальной службы Краснодара Надежда Воробьева. Эксперт добавляет, что популярность кремации растет, так как в финансовом плане это выгоднее, чем похоронить или отправить тело наземным или воздушным транспортом.

По словам Надежды Воробьевой, стоимость памятников за два года увеличилась почти на 50%. Средний чек на мраморный памятник составляет 35–40 тыс. руб., на гранит — от 52 тыс. руб. и выше.

Так, в одной из небольших компаний Армавира «Ъ-Кубань» представили такой расчет стоимости памятника из гранита с морозоустойчивой каменной вазой: заготовка стелы (100/50/8 см), тумбы (60/20/15 см) и цветника (100/60) — 50 тыс. руб.; резка памятника — 8 тыс. руб.; набитие портрета (гравировка) — 4 тыс. руб.; гравировка данных (ФИО и годы жизни) — 2 тыс. руб.; подготовка памятника: снятие фасок, полировка граней, просверливание отверстий под арматуру и т. д. — 4 тыс. руб.; установка памятника на готовое основание (размерами 145/70) — 6 тыс. руб.; гравировка дополнительных элементов — 2 тыс. руб.; ваза высотой 40 см — 6 тыс. руб. В итоге гранитный памятник с установкой обойдется в 82 тыс. руб. В ярославской крупной торговой сети, которая реализует продукцию камнедобывающей фабрики в том числе на территории Краснодарского края, такой же памятник без установки обойдется в 92 тыс. руб.

По словам Надежды Воробьевой, цена на похороны в ритуальных службах Краснодарского края нестабильна. «В одних ритуальных службах минимальная стоимость похорон составляет около 27 тыс. руб., в других же такие же услуги могут стоить в районе 55 тыс. руб. В среднем услуга подорожала на 35–40%»,— говорит эксперт.

Она добавляет, что если мониторить цены и не попадать в лапы мошенников, то средний чек составит около 35–37 тыс. руб., что не касается монополистов и агентов, находящихся при моргах. Там средний чек — от 50 тыс. до 80 тыс. руб. «В связи с повышением цен на сырье, топливо, индексацией заработных плат приходится повышать цены и на ритуальные услуги»,— поясняет госпожа Воробьева.

Она отмечает, что, несмотря на рост цен на ритуальные услуги, в связи с высокой конкуренцией на рынке и увеличением затрат прибыль похоронного агентства сократилась почти в два раза. «Ни одна честная ритуальная служба не будет навязывать услуги, а, наоборот, посоветует, как правильно все сделать без лишних затрат. При этом есть и другие — они хотят нажиться на горе и умудряются продавать за баснословные деньги даже те участки, которые даются бесплатно»,— говорит Надежда Воробьева.

Эксперт рекомендует, несмотря на стресс, который переживают родственники умершего, внимательно изучать рынок, включая стоимость услуг и репутацию компании. «Появилось много частников, которые работают сами на себя и недобросовестно относятся к взятым на себя обязанностям. Все чаще можно услышать от людей, что, к примеру, внесли аванс, а машина не приехала»,— предупреждает эксперт.

Пахнет криминалом

По словам Екатерины Антоновой, похоронный бизнес считается одним из наиболее криминальных. «Известно множество случаев нечестной конкуренции, когда предприниматели различным методами, в том числе и силовыми, устраняют своих соперников. Нерадивые сотрудники полиции и скорой помощи тоже видят в смерти человека способ заработка, поскольку при смерти человека люди обращаются либо в полицию, либо в скорую и сообщают о случившемся. В свою очередь, принявший звонок сотрудник негласно за денежное вознаграждение передает данные сведения в ритуальные агентства. Вполне реальны ситуации, когда полиция или скорая еще не приехали, а профессионалы-похоронники уже на пороге дома и предлагают свои услуги»,— рассказывает адвокат.

Другой проблемой рынка Надежда Воробьева называет множество частников, которые появились в последние годы на территории Краснодара и региона. «Они очень опускают цены, так как не платят налоги, не арендуют помещения, не приобретают товар. Я считаю, что к таким "бизнесменам" нужен отдельный подход как от людей, которые заказывают их услуги, так и от вышестоящих структур»,— говорит глава ритуальной службы.

Это подтверждает и генеральный директор похоронной службы «Погост» Владислав Шкидюк. Он говорит, что нередки случаи, когда работники похоронных служб, часто уволенные из-за недобросовестного выполнения своих обязанностей, начинают оказывают услуги самостоятельно. «К примеру, если у меня катафалк стоит пять тыс. руб. по городу, то у них — три тыс. руб. При этом машины они используют старые, которые часто ломаются, клиенты стоят и ждут или вызывают другую службу и снова платят. У этих горепредпринимателей в техпаспорте не написано “катафалк”, и они не имеют права предоставлять такие услуги, но это у нас практически не контролируется»,— говорит Владислав Шкидюк.

Главной же проблемой участники рынка считают монополизм. «На территории Краснодара тело с адреса в морг может перевозить только одна служба — разве это не монополия? Если люди заказали похороны в фирме, которая представляется как муниципальное предприятие ритуальных услуг (но на самом деле такой не является, так как кроме копки могилы все давно уже ООО и ИП), то медзаключение о смерти дают им в первую очередь. В моргах для них нет ни праздничных, ни выходных дней. Если же люди обратились в другую ритуальную службу, то ждите или своей очереди, или пока пройдут выходные или праздники»,— рассказывает Надежда Воробьева.

По словам эксперта, за подготовку тела к захоронению люди также платят немалые деньги. «Конечно, не в морге, там же это "бесплатно", а также непонятному индивидуальному предпринимателю, который к моргу не имеет никакого отношения»,— поясняет Надежда Воробьева. Ко всему, добавляет эксперт, если похороны заказаны у этого индивидуального предпринимателя, то тело выдадут в любое удобное время, а если в другой ритуальной службе, то в порядке очереди, обычно ближе ко второй половине дня.

Владислав Шкидюк говорит, что монополисты необоснованно завышают цены. «Я товар произвожу сам, продаю и цены в последние годы не повышаю. Стоимость наших услуг значительно ниже, чем в муниципальной организации»,— говорит господин Шкидюк.

Глава компании также считает, что большой проблемой является плохая информированность граждан о правах и возможностях в сфере ритуальных услуг. К примеру, мало кто знает о социальных похоронах, а также о социальных выплатах на погребение. «Мой девиз — оставьте деньги живым. А похоронить достойно, отдать почести можно за малые деньги. Если бы свидетельства и разрешения на захоронения выдавали в МФЦ, вымогательства было бы меньше»,— считает Владислав Шкидюк.

Он добавляет, что необходимо ввести единый реестр захоронений и кремации. «Так как сейчас такой базы нет, преступники могут по одному медзаключению о смерти захоронить несколько человек в разных населенных пунктах. Нет согласованности — соответственно, выявить такое нарушение без специальной проверки сейчас сложно»,— констатирует эксперт.

Законодательство усовершенствуют

В марте 2023 года в Госдуму внесен законопроект №91300-8 «О похоронном деле», который должен отменить действующий закон «О погребении и похоронном деле» и в дальнейшем способствовать систематизации работы отрасли. «Законотворческая инициатива предполагает создание открытых реестров, в том числе кладбищ и компаний, занимающихся в сфере ритуальных услуг. Законопроект предлагает установить в качестве основания для осуществления деятельности по организации похорон юрлицами и индивидуальными предпринимателями наличие специального разрешения, выданного уполномоченным органом субъекта в сфере похоронного дела. Затем все получившие разрешение организации занесут в специальный реестр, где должны быть перечислены оказываемые ими услуги, а также их стоимость. Цены будут на уровне регионов с учетом их местной специфики»,— рассказывает Екатерина Антонова.

Адвокат добавляет, что законопроект предполагает инвентаризацию мест захоронения и расширение круга лиц, ответственных за места захоронения, чтобы решить проблему брошенных захоронений. «Хотя законопроект и внесен в Госдуму, он еще подлежит тщательному прорабатыванию с учетом поступивших замечаний, чтобы затем уже направиться на стадию слушаний»,— говорит госпожа Антонова.

Она уверена: ритуальный бизнес требует изменений, и в первую очередь со стороны законодательства. «Необходима декриминализация и прозрачность похоронного бизнеса. «Этого можно достичь лишь введением публичных реестров кладбищ, цен на услуги и самих лицензированных организаций, предоставляющих ритуальные услуги. Указанный законопроект мог бы существенно улучшить ситуацию»,— резюмирует эксперт.

Маргарита Синкевич

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