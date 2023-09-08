С утратившей доверие спросили за доход

Петербургская прокуратура требует обратить в доход государства автомобиль Porsche Cayenne и две квартиры в центре города, которые принадлежат бывшей замглавы полиции Калининского района Ксении Кокониной. С соответствующим иском надзорное ведомство обратилось в Приморский райсуд города. Полковник МВД покинула должность в конце прошлого года с формулировкой «в связи с утратой доверия» после того, как ее заподозрили в сокрытии доходов. Истец утверждает, что люксовая иномарка и жилплощадь, которой Ксения Коконина обзавелась в течение трех лет перед увольнением, не соответствуют ее фактическому заработку. Сама экс-чиновница с более чем 20-летним стажем так не считает и безуспешно пыталась восстановиться на службе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Буранов, Коммерсантъ Фото: Иван Буранов, Коммерсантъ

В ноябре 2022 года Ксения Коконина приказом врио начальника ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти Виктора Борисенко была уволена из органов внутренних дел из-за того, что представила недостоверные сведения о своих доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за три года. По информации объединенной пресс-службы городских судов, проверка показала, что она приобрела в 2019 году Porsche Cayenne за 8,4 млн руб., в следующем году за аналогичную сумму квартиру в Дмитровском переулке и еще одну через год — на Марата, которая обошлась ей в 17,8 млн руб.

При этом, как указывает прокуратура, официальный доход ответчицы с 2016 по 2021 год составил всего 6,5 млн руб., а ее супруг с 2016 по 2018 год (в том же году он скончался) заработал 1,4 млн руб.

Как пояснила сама Ксения Коконина, жилье в Дмитровском переулке было приобретено ею за счет накоплений и ипотеки. При этом в материалах дела говорится, что по декларации стоимость сделки была занижена на 2 млн руб. Другая квартира, по ее словам, также досталась благодаря ипотеке и плюс помогли сбережения матери в размере 2,3 млн руб. Однако истец же указывает, что общий доход мамы с 2014 по 2021 год составил 2,8 млн руб. В надзорном ведомстве усомнились, что при таких условиях в принципе можно было накопить данную сумму.

По поводу Porsche экс-чиновница МВД пояснила, что приобрела его за счет сдачи предыдущего автомобиля этой же марки в Trade-in (услуга по приему старой машины в счет покупки новой, позволяющая значительно снизить цену на товар) и найденных в квартире 6 млн руб. после смерти мужа, «которые были безвозмездно переданы его другом». Однако, как указывает прокуратура, сам опрошенный мужчина не смог четко объяснить происхождение миллионов.

В своем исковом заявлении прокуратура просит суд все указанное имущество обратить в доход государства. Предварительное слушание по делу назначено на 25 октября.

Отметим, что в 2017 году прокуратура инициировала административные дела против начальника Выборгского УМВД Сергея Автомонова и замначальника полиции по оперативной работе Ксении Кокониной. Им вменили в вину невыполнение прокурорских требований. Тогда сотрудники полиции отказались предоставить надзорному ведомству сведения о лицах, внедренных в организованные преступные группы, и тех, кто сотрудничает с оперативниками. Оба были привлечены к административной ответственности, но после обжалования решений суд прекратил дела.

Ксения Коконина проработала в органах внутренних дел более 20 лет, будучи одной из немногих женщин на столь высоких должностях в петербургской полиции.

Она начинала свою карьеру оперуполномоченным и впоследствии дослужилась до заместителя начальника полиции по оперативной работе Выборгского района, а после перешла на должность замглавы УМВД Калининского района. В январе 2023 года офицер попыталась оспорить в суде свое увольнение, однако после череды слушаний получила отказ в восстановлении на работе.

Андрей Кучеров, Санкт-Петербург