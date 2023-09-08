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Коммерсантъ FM
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АТОР: примерно 180 россиян застряли в Египте из-за действий Red Sea Airlines

Ассоциация туроператоров РФ сообщила, что около 180 россиян не могут вылететь из Египта в связи с отменой рейсов местной авиакомпанией Red Sea Airlines. Сейчас прорабатывается план вывоза туристов одной из российских авиакомпаний.

Застрявших туристов направили в отель Coral Sea в Шарм-эш-Шейхе, где они будут ждать вывозной рейс в Россию. Несколько авиакомпаний уже предложили вывести туристов. Росавиация и туроператор «Интурист», который организовал отдых, должны сообщить сегодня, 8 сентября, какая авиакомпания будет заниматься перевозкой.

В АТОР добавили, что сейчас в Египте находятся около 480 туристов, которые должны были вернуться в Россию рейсами Red Sea Airlines в ближайшие дни. Они продолжат отдых в плановом порядке, после окончания туров их вывезут в Россию на рейсах других авиакомпаний.

«Интурист» также проводит оценку целесообразности продолжения работы с Red Sea Airlines. Решение об этом будет объявлено в ближайшее время.

6 сентября Msk1.ru сообщил, что пассажиры Red Sea Airlines не могут вылететь из Шереметьево в Шарм-эш-Шейх больше суток. По словам пассажиров, рейс переносили четыре раза.

Вчера, 7 сентября, Росавиация взяла на особый контроль вопрос о вылете рейсов Red Sea Airlines. Регулятор также уточнил, что рейс перенесли из-за неисправности самолета. В тот же день российские туристы смогли вылететь в Египет. Сегодня Росавиация сообщила, что Red Sea Airlines уведомила о прекращении полетов в Россию до 17 сентября по техническим причинам.

Олеся Павленко

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