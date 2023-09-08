Египетская авиакомпания Red Sea Airlines приостановила полеты в Россию

Египетская авиакомпания Red Sea Airlines уведомила Росавиацию о прекращении полетов в Москву с 8 по 17 сентября. Перевозчик объяснил приостановку полетов производственной необходимостью. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

В Росавиации добавили, что обсудят вместе с туроператором «Интурист», обслуживающей компанией «Дельта Сервис» и российскими авиакомпаниями меры по урегулированию ситуации с приостановкой полетов, а также организацию перелетов туристов, которые должны были лететь рейсами компании.

В Росавиации дополнили, что Red Sea Airlines готова перенести вылет пассажиров из Москвы на более позднюю дату или компенсировать полную стоимость билета.

6 сентября MSK1 сообщил, что пассажиры Red Sea Airlines не могут вылететь из Шереметьево в Шарм-эш-Шейх больше суток. Как писал портал, со ссылкой на пассажиров, рейс переносили четыре раза. Вчера, 7 сентября, Росавиация взяла на особый контроль вопрос с вылетом рейсов Red Sea Airlines. Регулятор также уточнил, что рейс перенесли из-за неисправности самолета. В тот же день российские туристы смогли вылететь в Египет.

Олеся Павленко